Principal partido de direita francês escolhe pela primeira vez uma mulher como candidata para eleições presidenciais

Valérie Pécresse voi eleita nesta sábado (4) para representar o principal partido de direita da França, Republicanos (LR), nas eleições presidenciais de 2022. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: Ana Carolina Peliz 2 min

O principal partido de direita francês, o Republicanos (LR), elegeu neste sábado (4) Valérie Pécresse como candidata para as eleições presidenciais de abril de 2022. Com a escolha, a França tem, pela primeira vez na história, mulheres representado os três maiores partidos do país na disputa pela vaga no Palácio do Eliseu.