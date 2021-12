Moda : Chanel apresenta desfile em novo espaço na periferia de Paris

A maison Chanel apresentou nesta terça-feira (7) o seu tradicional desfile Métiers d’art, um ritual que a marca de luxo criou há quase 20 anos para valorizar o trabalho de seus artesãos. Mas esta edição foi acolhida em um novo espaço da empresa, construído em um bairro popular na periferia de Paris e com o objetivo de reunir boa parte dos ateliês.

Silvano Mendes, de Paris

Porte d’Aubervilliers. O endereço surpreendeu alguns habitués dos desfiles de moda em Paris. Afinal, essa rotatória que dá acesso à marginal que forma um cinturão em torno da capital é mais conhecida por seus acampamentos de imigrantes ilegais e pelo tráfico de drogas do que pelo brilho e a riqueza da alta costura.

Mas isso não parece ter incomodado os fãs da marca, que fizeram uma verdadeira “expedição” para apreciar a coleção de peças mais trabalhadas da maison. Os sapatos bege e preto e os conjuntinhos de tweed que cristalizaram a história da marca criada por Gabrielle Chanel são ornamentados aqui com muito mais pérolas, bordados, plumas e paetês que de costume.

O desfile Métiers d’Art (profissões de arte, em tradução literal) é um momento de pura exuberância, no qual a marca deixa de lado a preocupação em apresentar roupas fáceis de vender e homenageia seus ateliês. O objetivo é expor em alguns minutos uma compilação de toda expertise artesanal que ela reúne, como fabricantes de luvas, profissionais das plumas, rendas e outros brocados, que trabalham durante dias ou até meses para criar esse show com peças únicas.

Artesanato: uma arma para as marcas de luxo

O que é visto por alguns como um desperdício, tem na verdade uma função estratégica de peso. Em um mercado do luxo no qual o “valor imaterial” é essencial para criar o desejo, o artesanato aparece como uma das principais ferramentas para fazer a diferença entre os concorrentes, cada vez mais numerosos.

Nessa ótica, Chanel é uma das marcas que mais valoriza o trabalho manual. Como todas no seleto grupo que desfila na semana da alta costura, como Givenchy, Dior, Schiaparelli ou ainda Balenciaga – que retomou o ritual este ano –, a maison histórica da rua Cambon sempre recrutou bordadeiras, chapeleiros e toda uma série de profissionais cujas técnicos estão em via de extinção. No entanto, desde os anos 1985 Chanel foi além dos concorrentes, pois comprou vários dos ateliês que, durante décadas, foram apenas fornecedores autônomos.

O objetivo, segundo a marca, foi preservar essa tradição e, atualmente, 40 pequenas empresas já integraram o grupo, que criou uma estrutura própria, batizada Paraffection, que emprega mais de 6 mil pessoas, a maioria artesãos.

Agora, parte desses ateliês, alguns que estavam espalhados pela cidade e outros que já vinham sendo reunidos também periferia do norte de Paris, estarão no 19M, um espaço cujo nome faz alusão ao 19° arrondissement, o bairro de Paris onde está situado. Mas é também uma referência ao aniversário de Gabrielle Chanel, que nasceu em 19 de agosto de 1883.

Como manda o protocolo implícito em vigor atualmente nas marcas de luxo, o prédio conta com a assinatura de uma estrela internacional da arquitetura. O imóvel de mais de 25.000m², revestido com uma espécie de malha vertical branca que oculta parcialmente suas janelas, foi desenhado pelo arquiteto Rudy Ricciotti, o mesmo que concebeu o museu MuCEM, em Marselha, ou ainda o Departamento de Artes do Islã do Museu do Louvre.

Durante os quase 20 anos de existência do Métiers d'Art, Chanel apresentou seu desfile pelo mundo, com shows em cidades como Hamburgo, Nova York, Salzburg, Tóquio e até Istambul. Mas de uns tempos para cá a maison fundada em 1910 tem se concentrado em Paris. E agora decidiu levar o mundinho da moda para conhecer um outro lado da capital: a Porte d’Aubervilliers.

