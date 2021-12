Vacina da Pfizer neutraliza variante ômicron após três doses, dizem laboratórios

As empresas BioNTech e Pfizer informaram em comunicado conjunto nesta quarta-feira (8) que três doses de sua vacina contra a Covid-19 demonstraram a capacidade de neutralizar os efeitos da nova variante ômicron. O anúncio foi feito após testes de laboratório realizados com o imunizante.

A BioNTech e a Pfizer explicaram que uma terceira dose do imunizante (após as duas primeiras) permite um aumento de cerca de 25 vezes nos anticorpos neutralizantes da variante ômicron, em comparação com apenas duas doses. Eles acrescentam que, se necessário, poderão desenvolver uma vacina baseada especificamente na nova linhagem até março de 2022.

A eficácia das vacinas disponíveis no mercado contra a ômicron já vinha sendo cogitada. Na terça-feira (7), o diretor de emergências da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, havia se mostrado confiante.

"Temos vacinas muito eficientes que provaram seu poder contra as variantes até agora, em termos de gravidade da doença e de hospitalização. Não há nenhuma razão para pensar que não será assim" com a ômicron, disse o epidemiologista.

Ryan também mencionou a divulgação de dados preliminares de um estudo realizado na África do Sul, o primeiro país a detectar a variante, que "sugere que a vacina aguenta no que diz respeito à proteção".

Apenas duas semanas depois que a detecção da nova linhagem foi anunciada na África do Sul, em 24 de novembro, a ômicron já foi identificada em dezenas de países ao redor do mundo.

Os primeiros dados divulgados pelas autoridades sanitárias sul-africanas indicam que essa cepa é mais transmissível do que as anteriores, o que não é surpresa para Ryan. "Quando uma nova variante aparece, ela tende a ser mais transmissível porque tem que competir com as variantes anteriores", explicou.

