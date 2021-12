França: militantes contrários ao passaporte sanitário picham monumento de heróis da 2ª Guerra

Monumento Mont Valérien foi atacado na madrugada de 13 de dezembro de 2021 nos arredores de Paris. Foto do 80º aniversário do chamado de Charles de Gaulle à Resistência. Cerimônia no Memorial da França Combatente.

O presidente francês, Emmanuel Macron, descreveu nesta segunda-feira (13) os danos ao Mont Valérien, no oeste de Paris, como "um insulto à memória dos nossos heróis e da nação". O monumento em homenagem aos membros da Resistência francesa na Segunda Guerra Mundial foi vandalizado na noite de domingo para segunda-feira (13).

Na pichação, a inscrição "AntiPass", em referência aos franceses contrários à adoção do passaporte sanitário, os dois "s" são desenhados para lembrar as iniciais "SS", que designavam polícia nazista fundada em 1925 para a proteção pessoal de Adolf Hitler. A Schutzstaffel se tornou uma das principais organizações do regime nacional-socialista alemão.

“Desonrar este lugar sagrado da República é acabar com o que nos une. Os responsáveis serão encontrados e julgados”, acrescentou o presidente, em um tuíte.

Les dégradations commises au Mont Valérien sont une insulte à la mémoire de nos Héros et à la mémoire de la Nation. Souiller ce lieu sacré de la République, c'est porter atteinte à ce qui nous unit. Les auteurs seront retrouvés puis jugés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 13, 2021

A inscrição no Memorial da França Combatente, inaugurado pelo general Charles de Gaulle em 1960 em Suresnes, na região metropolitana de Paris, tem 50 metros de comprimento, disse a polícia. “O secretário de Segurança Pública condena com maior firmeza a degradação feitas nesse local, símbolo da França resistente e combatente. As forças policiais estão mobilizadas para identificar e encontrar os autores”, reagiu a secretaria de Segurança Pública da região.

A ministra encarregada da Memória e dos Veteranos, Geneviève Darrieussecq, anunciou que pretende apresentar, nesta segunda.feira (13),, "uma denúncia em nome do ministério das Forças Armadas".

Monumento aos resistentes e heróis franceses foi vandalizado pelos antipassaporte sanitário Dégradations scandaleuses #AntiPass du monument de la France Combattante au #MontValérien cette nuit.

Je suis révoltée. Aucune cause ne justifie que l’on touche à ce lieu unique de notre #mémoire nationale. C’est impardonnable.

Nous déposerons plainte. pic.twitter.com/mIvYoxI415 — Geneviève Darrieussecq (@gdarrieussecq) December 13, 2021 Monumento aos resistentes e heróis franceses foi vandalizado pelos antipassaporte sanitário

“Um mês depois de o presidente da República enterrar no local Hubert Germain, o último companheiro da Libertação, esta inscrição nos lembra que a luta contra o obscurantismo e todos os tipos de extremos não deve parar”, acrescentou.

“Precisamos acabar com a manipulação e apropriação indevida da nossa história, com o uso de símbolos locais da nossa memória nacional para fins políticos ou de protesto”, disse a ministra, em um comunicado de imprensa.

A ministra francesa das Forças Armadas, Florence Parly, também denunciou a profanação. “Atacar o Mont Valérien é atacar a nossa memória nacional. Atacar a nossa memória nacional é quebrar o cimento da República. Nada desculpa a estupidez nem o ódio”, tuitou.

Documento é exigido para levar "vida normal"

O projeto de lei para autorizar o passaporte sanitário foi aprovado em agosto pelo Conselho Constitucional da França. O documento aponta se o indivíduo está vacinado ou testou negativo para a Covid-19, ou se se contaminou recentemente e está naturalmente imunizado.

O certificado é exigido para embarcar em aviões, trens ou ônibus que fazem trajetos de longa distância, para participar de grandes eventos e autoriza o acesso, bares, restaurantes, museus, cinemas e centros de lazer e esportivos. Ele também é necessário para acompanhar doentes a hospitais ou centros de saúde.

(Com informações da AFP)

