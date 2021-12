Jogos Olímpicos de Paris em 2024 terão festa de abertura inédita no rio Sena

A cidade de Paris, sede da Olimpíada de 2024, anunciou nesta segunda-feira (13) que sua festa de abertura de um dos maiores eventos esportivos do mundo acontecerá no rio Sena. Esta será a primeira vez na História que uma cerimônia de abertura dos Jogos de verão ocorrerá fora de um estádio.

Mais de 160 barcos com atletas de mais de 200 delegações desfilarão ao longo do rio da capital francesa por quase seis quilômetros. O trajeto vai da Ponte Austerlitz até a Ponte Iena, no coração de Paris, e o encerramento da cerimônia acontecerá na esplanada do Trocadero, em frente à Torre Eiffel.

Os organizadores esperam receber cerca de 600 mil pessoas, com parte do público nas margens do rio, em tribunas (com acesso pago) montadas para a ocasião. Outra parte do público terá acesso gratuito ao evento, que vai reproduzir um dos passeios turísticos mais famosos do mundo.

"Esta será uma abertura inédita, de vanguarda. São muitas emoções, muito entusiasmo. A cerimônia de abertura será necessariamente a maior", disse Tony Estanguet, chefe dos Jogos de Paris-2024, ao lado da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, durante uma entrevista coletiva no final do Conselho de administração do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos (Cojo). O orçamento do evento é estimado em quase € 4 bilhões, a maior parte de fundos privados.

Oitenta telas gigantes serão instaladas ao longo do trajeto, para "para que todos os espectadores possam aproveitar o espetáculo", que deve durar mais de três horas. Diversas animações também estão previstas nas pontes situadas pelo caminho (cerca de 10, incluindo as célebres Pont Neuf, des Arts e Alexandre III). Os organizadores ainda não deicidiram onde ficará a tocha olímpica, segundo Estanguet.

O presidente francês, Emmanuel Macron, oficializou o projeto em julho, às vésperas dos Jogos de Tóquio. As forças de segurança teriam tentado limitar o público em 250 mil pessoas, mas os organizadores e a prefeitura de Paris optaram por um número maior, "cerca de 2 milhões de pessoas no projeto inicial", garantiu uma fonte próxima à prefeitura.

Vista aérea do rio Sena para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 © Paris 2024 / Florian Hulleu

Em um comitê interministerial dedicado aos Jogos de Paris, que ocorreu há cerca de um mês no departamento de Seine-Saint-Denis, nos arredores de Paris, o primeiro-ministro francês, Jean Castex, pediu ao ministro do Interior, Gérald Darmanin, que formulasse "propostas" para a segurança do evento "até o fim do ano".

Quase 50 reuniões com todas as autoridades envolvidas, desde o ministério do Interior às instituições fluviais do Sena, passando pela prefeitura de Paris, foram necessárias para estudar a viabilidade do projeto.

(Com informações da AFP)

