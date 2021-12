Falso passaporte sanitário: França estuda perdoar usuários e punir fornecedores

O ministro da Saúde francês está estudando, junto ao Ministério da Justiça, o perdão para aqueles que compraram falsos passaportes sanitários. A estimativa é que existam 110 mil passaportes falsos em circulação. A multa para este crime é hoje de € 75.000 e até cinco anos de prisão. Para o médico Jérôme Marty, entrevistado pela RFI, trata-se de uma boa ideia. Ele compara ao tratamento dado a usuários de drogas: "O usuário não deve ser punido, mas aqueles que vendem os passaportes falsos, sim".

Por Paloma Varón

Chamada na França de "sistema do arrependimento", esta diretiva, se aprovada pelo Ministério da Justiça, permitiria que a pessoa que se arrependeu e queira consertar o seu erro não tenha que pagar caro. E, principalmente, que possa se vacinar.

Hoje, parte dessas pessoas aparecem como vacinadas no sistema de saúde, e não poderiam ter acesso a uma dose anticovid.

"É um ótimo sistema, porque a gente vê que entre as pessoas que têm um falso passaporte sanitário porque caíram no conto antivax ou porque têm medo da vacina, um bom número hoje reconhece o seu erro e querem se vacinar, mas têm medo por conta da Justiça. Criar um sistema para os arrependidos que assegure que estas pessoas não terão de responder perante a Justiça permitirá que elas sejam acolhidas pelo sistema de Saúde e se vacinem", defende o médico, que é presidente do sindicato União Francesa por uma Medicina Livre.

Marty disse que, nos consultórios médicos, isso já vem acontecendo, então o projeto do ministro Olivier Verán oficializaria o que já ocorre na prática: "Quando acontece um caso assim, a gente diz: venha, não tenha medo de se vacinar, a gente não vai te denunciar".

Segundo o médico, há pacientes que se arrependem e dizem - querendo se vacinar - e outros que não dizem. "Estes a gente descobre na UTI, quando vão para reanimação". "Eles entram no hospital com o falso passaporte sanitário, mas é raro alguém vacinado ficar em estado grave. Quando fazemos um exame de anticorpos, vemos que a pessoa não está vacinada. E só assim eles confessam. Mas aí já é tarde demais, infelizmente", relata o médico.

Epidemia de falsos passaportes

A França estaria enfrentando uma “epidemia” de passaportes sanitários falsos. Segundo médicos entrevistados pelo jornal francês Le Parisien, aproximadamente 30% dos pacientes internados em UTIs do país teriam mentido sobre a vacinação contra a Covid-19. O Ministério do Interior francês estimou, nesta quinta-feira (16), que existam 110 mil falsos passaportes em circulação.

“Houve mais de uma centena de detenções dentre as 400 investigações que foram abertas desde a introdução no verão do passe obrigatório em certos locais", disse à TV France 2 o ministro do Interior, Gerald Darmanin.

"O passaporte falso representa um perigo para saúde dos outros. Vale lembrar que a vacinação divide pela metade o potencial contaminante da variante delta. Mas é sobretudo um perigo para a pessoa, que não se vacina, porque a vacina impede quase completamente de desenvolver uma forma grave, são pessoas sob risco", diz Jérôme Marty à RFI.

Para ele, as pessoas que induzem os pacientes a não se vacinarem são criminosos, assim como aqueles que fabricam e vendem os passaportes sanitários falsos, incluindo os médicos. "Eles são criminosos e precisam ser tratados como tal, devem responder perante a Justiça. Por outro lado, a pessoa que utilizou o passaporte falso deve ser perdoada e vacinada; É um pouco como com as drogas, o criminoso não é o que consome, mas o que vende".

"Os arrependidos devem ser perdoados e vacinados, senão a gente corre o risco de ter estas pessoas circulando. Precisamos agora ganhar a corrida contra o vírus e para isso temos que vacinar quem ainda não está imunizado. Devemos fazer tudo para encontrá-los e vaciná-los", finaliza o médico.

