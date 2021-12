Covid-19: Paris cancela queima de fogos de réveillon na Champs-Elysées

Fogos de artifício explodem sobre o Arco do Triunfo durante as comemorações do Ano Novo na avenida Champs-Elysées, em Paris, em 31 de dezembro de 2019.

A prefeitura de Paris anunciou neste sábado (18) o cancelamento de todas as festividades, inclusive a tradicional queima de fogos de artifício, planejadas para a avenida Champs-Elysées para celebrar a passagem para o ano de 2022, em face da retomada da epidemia de coronavírus na França.

Nesta sexta-feira (17), o primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou a proibição de shows, fogos de artifício e aglomerações na noite de 31 de dezembro, entre uma série de outras medidas destinadas a conter a propagação da epidemia.

“Tendo em vista o ressurgimento da pandemia e os novos anúncios do governo, a cidade de Paris lamenta ter que cancelar todas as festividades programadas para a Champs-Elysées em 31 de dezembro”, escreve a prefeitura da capital francesa em seu site e nas redes sociais. “Os fogos de artifício não serão disparados e os shows com DJs, infelizmente, não poderão acontecer este ano."

O cancelamento das apresentações de Jennifer Cardini, Maud Gefray e UR trax, artistas "representantes da electro music", foi decidido "contra a vontade" a pedido da prefeitura de Paris e da Agência Regional de Saúde, destacou Frédéric Hocquard, assistente de Anne Hidalgo encarregada de assuntos relacionados à vida noturna e economia cultural.

“Temos a impressão de que as restrições recaem sempre no mesmo lugar, principalmente na vida noturna”, lamentou Hoquard, chamando a atenção que a população continua podendo “pagar trens, fazer compras ou ir a estádios de futebol”.

O Conselho Científico francês apelou ao governo para que limite estritamente as confraternizações para as festas de fim de ano. Em 2020, todas as festividades foram canceladas durante o feriado de Natal devido ao toque de recolher noturno imposto para combater a epidemia de Covid-19, que só foi suspenso na véspera do feriado.

