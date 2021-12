“Tsunami de pó branco”: França apreende mais de 20 toneladas de cocaína em 2021

No último dia 22 de dezembro, mais de uma tonelada de cocaína colombiana foi apreendida no porto do Havre, cidade do noroeste da França. No início do mês, outra apreensão no mesmo porto identificou 1,5 toneladas da droga, desta vez vindas do Panamá. Com isso, foram mais de 20 toneladas de cocaína confiscadas pela polícia na França em 2021.