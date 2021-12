França: ampliação do passaporte sanitário divide candidatos à sucessão de Macron

As novas medidas sanitárias na França, anunciadas nesta segunda-feira (27) pelo primeiro-ministro Jean Castex, estampam as capas de todos os jornais franceses desta terça-feira (28). O suspense em torno da implementação do polêmico passaporte vacinal divide os candidatos à presidência do país, em uma eleição em que a pandemia será um tema-chave.

Volta do uso de máscaras de proteção obrigatório em espaços abertos, trabalho à distância fortemente incentivado e redução para apenas três meses de intervalo para tomar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 são as principais medidas reveladas pelo premiê, mas é a ampliação do atual passaporte sanitário que cristaliza as divergências políticas em torno dos anúncios.

O jornal Les Echos destaca o posicionamento dos presidenciáveis das eleições de 2022 em relação à mudança, prevista no projeto de lei a ser examinado em comissão na Assembleia Nacional nesta quarta-feira (29). As candidatas da direita, Valérie Pécresse, e da esquerda, Anne Hidalgo, são a favor, mas o da esquerda radical, Jean-Luc Mélenchon, e os da extrema direita, Marine Le Pen e Eric Zemmour, se opõem à mudança.

A quase três meses das eleições presidenciais, o assunto obviamente assumiu uma guinada política, ressalta o jornal econômico. O novo passaporte exigiria um esquema de vacinação completo para se ter acesso a determinados meios de transporte ou locais abertos ao público, retirando a opção do teste negativo para a Covid-19, aceita no atual documento.

Abrangência do passaporte

A líder dos Republicanos, Valérie Pécresse, afirmou que aprova o endurecimento das regras. No entanto, ela especificou que "a privação de liberdade deve ser proporcional à proteção da saúde" e que este passaporte de vacinação deve ser reservado para locais de recreação e não locais de trabalho, como já foi mencionado.

À esquerda, a discussão não é a necessidade do documento, mas o método de aplicação. “Este passaporte nada mais é do que uma obrigação de vacinação. Vamos chamar as coisas pelo nome”, criticou a candidata socialista e prefeita de Paris, Anne Hidalgo, lembrando que os parlamentares do Partido Socialista pedem o estabelecimento da vacinação obrigatória há meses.

Entre os demais candidatos de esquerda, o discurso é bem diferente. O ecologista Yannick Jadot, ao lembrar a importância das vacinas, esclareceu que a obrigatoriedade da vacinação não era recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e que, por isso, preferia "ouvir o que dizem os cientistas”.

Debate sobre as liberdades

Já Jean-Luc Mélenchon é mais enfático. Denunciando "os métodos brutais” do governo, o líder da extrema esquerda considera que o Executivo “erra em concentrar tudo na questão da vacinação" e pede a volta dos testes de covid gratuitos.

A observação é compartilhada na outra ponta do cenário político, em que a candidata da Reunião Nacional, Marine Le Pen, criticou o "cinismo" do governo, que "impõe uma vacinação compulsória disfarçada, o que, no entanto, havia prometido não fazer" e denunciou uma "perda cada vez maior das liberdades individuais".

O outro candidato de extrema-direita, Eric Zemmour, ferozmente contrário ao passaporte sanitário, acredita que esta nova ferramenta é apenas um contra-ataque, em que o governo busca “estabelecer uma luta de classes vacinal para impedir os franceses de prestarem atenção nos assuntos em que Emmanuel Macron estaria em dificuldade”.

