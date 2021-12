Em discurso aos franceses, Macron pede união e diz que 2022 pode ser o ano do fim da pandemia

O tema não poderia ser outro na tradicional mensagem de votos para o Ano Novo. No dia em que a França registrou um novo recorde no número de casos positivos, de Covid o presidente Emmanuel Macron lembrou que as próximas semanas devem ser difícieis para os franceses e voltou a pedir que todos se vacinem. O chefe de Estado não deixou, no entanto, de mostrar otimismo e afirmou que há motivos para ter a esperança de que 2022 seja o último ano da pandemia.

Publicidade Leia mais

Diante do jardim do Palácio do Eliseu, Macron iniciou seus 14 minutos de discurso com uma homenagem às vítimas e aos trabalhadores da pandemia. E fez menção às dificuldades impostas pela nova onda causada pela variante ômicron --232 mil casos registrados nas últimas 24 horas e 1.928 novas internações hospitalares, segundo o ministério da Saúde.

Em seu balanço, o chefe de Estado alertou que as próximas semanas "serão difíceis" no país, com o risco de desorganização dos serviços básicos por falta de trabalhadores, devido ao número de doentes. Macron enfatizou a importância da vacinação, "nossa verdadeira arma", e do uso de máscaras, e disse que havia "verdadeiras razões de ter esperança" e que "2022 pode ser o ano da saída da epidemia".

O presidente evocou o alto número de vacinados, mais de 53 milhões em todo o país, e fez um chamado aos que ainda não se imunizaram: "A França toda conta com você".

Vœux 2022 aux Français. https://t.co/ZdkEJjxigj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 31, 2021

Um presidente e um candidato?

A pouco mais de três meses das eleições presidenciais e ainda ser ter anunciado oficialmente sua candidatura à reeleição, Macron usou o discurso televisionado para pedir união e lançar mensagens subliminares ao tom desagregador da campanha feita por alguns dos candidatos, como os representantes da extrema direita Marine Le Pen e Éric Zemmour.

Sem fazer referência à eleição, o político reafirmou sua disposição e seu otimismo para os anos que se seguem e assegurou que "continuará a servir aos franceses", pouco importa em que posição ou sob quais circunstâncias.

A eleição presidencial acontece nos dias 10 e 24 de abril de 2022, e é seguida por eleições legislativas para escolher a Assembleia Nacional em junho.

França na presidência da União Europeia

Com a bandeira da União Europeia ao lado da francesa dentro do enquadramento do vídeo, o presidente dedicou alguns minutos para falar sobre a importância do bloco econômico durante a epidemia e para superá-la. No sábado (1°), a França assume por seis meses a presidência transitória da União Europeia, substituindo a Eslovênia.

Macron prometeu seu "total" compromisso com o cargo e disse que 2022 deve marcar uma mudança de rumo para a Europa.

O presidente francês anunciou que trabalhará os temas da proteção das fronteiras, da defesa, das mudanças climáticas, da igualdade de gêneros e da construção de uma nova aliança com o continente africano.

Ao final do discurso, além dos clássicos "Viva a República, viva a França", Macron incluiu um viva para a Europa, enquanto a torre Eiffel se iluminava com as cores do bloco econômico.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro