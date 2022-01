Juliette Binoche assina carta que defende candidatura única da esquerda na eleição presidencial francesa

"Em abril, será tarde demais." Com este apelo, uma centena de personalidades do setor da cultura na França, entre eles a atriz Juliette Binoche e o ator e diretor Jean-Marc Barr, pedem aos partidos de esquerda para participar do processo da Primária Popular, uma iniciativa cidadã que defende uma candidatura comum para a eleição presidencial de abril.

"A competição entre os candidatos da esquerda e ecologistas não está à altura dos desafios das próximas eleições presidenciais. (...) Perder mais cinco anos seria uma loucura", escrevem os signatários da carta aberta. Além de Juliette Binoche, assinam o manifesto o diretor do Teatro Nacional de Estrasburgo, Stanislas Nordey, e os atores Jean-Pierre Darroussin e Charles Berling. O texto foi publicado nesta quinta-feira (20) na revista Les Inrocks.

Após uma eleição presidencial em 2017 em que os votos da esquerda se dividiram entre quatro candidatos sem conseguir levar nenhum de seus representantes ao segundo turno, os organizadores desta primária não oficial tentam convencer à escolha de apenas um candidato de esquerda para a eleição que acontecem em 10 e 24 de abril.

A votação na Primária Popular acontece de 27 a 30 de janeiro e participam dela cerca de 311 mil eleitores já inscritos. Esse número tende a crescer, já que as inscrições ficarão abertas até a véspera do início do evento. Os participantes vão avaliar sete candidatos: a ex-ministra Christiane Taubira, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o eurodeputado ecologista Yannick Jadot, e o líder da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon, além de Anna Agueb-Porterie, Charlotte Marchandise e Philippe Larrouturou. Ainda existem outros concorrentes de esquerda que ficaram fora desta lista, como o comunista Fabien Roussell.

De acordo com os artistas, roteiristas, dramaturgos e outros profissionais do setor da cultura que assinam a carta, todos os concorrentes ao Palácio do Eliseu, identificados com os valores de esquerda, devem se submeter à primária. Eles consideram que esta é "a melhor forma para obter a vitória do que temos em comum: a luta contra as mudanças climáticas e as desigualdades" no país.

No entanto, o líder de extrema esquerda Jean-Luc Mélenchon, assim como o ecologista Yannick Jadot e a socialista Anne Hidalgo se recusam a aceitar o resultado dessa iniciativa única. Eles estão registrados para a votação à revelia de seus projetos eleitorais e dizem que não aceitarão os resultados do voto popular dos militantes de esquerda.

Os signatários da carta aberta também convidam os concorrentes a se interessarem mais pela cultura, que é "amplamente esquecida nos debates e programas dos candidatos" à presidência, e a defenderem a exceção cultural francesa.

