Arquivos diplomáticos da França conservam cinco séculos de história do país e do mundo

Dois acervos da diplomacia francesa reúnem 1 milhão de documentos, 500 mil livros e 300 mil imagens sobre 500 anos da história do país e do mundo. Os Arquivos Diplomáticos do Ministério da Europa e das Relações Exteriores ficam em dois locais distintos, na periferia de Paris e na cidade de Nantes (oeste), mas ambos se complementam para oferecer aos visitantes um conjunto de informações de valor inestimável.

Publicidade Leia mais

Patrice Martin, Florian Riva e Adriana Moysés, da RFI

Abertos ao público, os Arquivos Diplomáticos franceses são uma ferramenta de trabalho para historiadores, cientistas políticos, diplomatas e pesquisadores de todas as áreas. Esses acervos ajudam a compreender as relações dos franceses com o mundo. Entre quilômetros de prateleiras e pastas, é possível retraçar a história do país desde a Idade Média até os dias de hoje, passando pelas expedições para outros continentes e a instalação de famílias francesas no Brasil.

As coleções de La Courneuve, subúrbio da região parisiense, são compostas por documentos da administração central do ministério. O moderno edifício, inaugurado em 2009, conserva milhares de memorandos, cartas, telegramas, certificados administrativos e jurídicos, diários oficiais e jornais de época e nada menos do que 25 mil tratados bilaterais ou multilaterais assinados pela França ao longo da história.

Este acervo começou a ser constituído em 1683, mas até os anos 2000, folhas amareladas e anotações em bico de pena, datadas de séculos, estiveram empilhadas em várias salas do "Quai d'Orsay", como é chamado o Palácio do Itamaraty francês. A sede do ministério fica no número 37 de uma via que leva este nome, à beira do rio Sena, ao lado da Assembleia Nacional, em Paris.

Na cerimônia de inauguração do edifício, o então ministro das Relações Exteriores, Bernard Kouchner, recordou que foi "quase um milagre que esses documentos não tenham sido destruídos". A ideia de reunir este patrimônio num centro moderno tinha sido lançada em 2001 por outro chanceler visionário, Hubert Védrine.

Análise de um documento de arquivo na grande sala de leitura do acervo de La Courneuve. © Foto: P. Martin / RFI

Arquivos de Nantes: a memória das migrações

O arquivo de Nantes, a 400 km de Paris, reúne documentos que foram repatriados de consulados e embaixadas francesas ao redor do mundo, inclusive do Brasil. O historiador Laurent Vidal é um frequentador assíduo das instalações. Ele lembra que a primeira sede diplomática francesa no Brasil foi aberta no Rio de Janeiro, em 1816.

Os arquivos de Nantes, diz Vidal, são um verdadeiro tesouro para quem trabalha com migrações. "Temos acesso a correspondências consulares que contam as dificuldades encontradas pelos franceses quando chegaram ao Brasil no século XIX", explica. "Em cartas, eles relatam os problemas que enfrentam, algumas são comoventes e é uma maneira de entrarmos na vida e no cotidiano dessas pessoas", afirma.

Vidal tem dois livros publicados no Brasil que foram realizados por meio de pesquisas feitas por ele nos arquivos diplomáticos – "Os franceses no Brasil nos séculos XIX-XX", em coautoria com Tania Regina de Luca (editora Unesp) e "Eles sonharam outro mundo" (editora Edusp). De acordo com o especialista, nos arquivos de La Courneuve é possível ver o tratamento que o Ministério das Relações Exteriores em Paris dava a essas demandas.

"São dois acervos complementares que nos convidam a abrir outras portas, a percorrer outros caminhos, tanto em outros arquivos na França quanto no Brasil, seja no Itamaraty ou em arquivos municipais e estaduais", explica. Atualmente, junto com quatro colegas, Vidal desenvolve um trabalho no arquivo municipal de Campos de Goytacazes, no Rio de Janeiro.

No centro de documentação de La Courneuve também são conservados os documentos do mandato francês para a Síria e o Líbano, instituído pela Liga das Nações em 1920, e dos protetorados na Tunísia (século XIX) e no Marrocos (início do século XX).

Todo ano, os Arquivos Diplomáticos de La Courneuve recebem a visita de 2 mil pesquisadores. Além de acadêmicos e jornalistas, uma grande sala de leitura, um auditório e uma ampla sala de exposições acolhem o público.

"Explicar, explorar e escrever a História"

Mas para que servem documentos tão antigos a não ser aos historiadores que vão analisá-los em seu contexto? Arquivos representam a História em si mesmos? E qual é o impacto da evolução digital no arquivamento de documentos?

Segundo Nicolas Chibaeff, diretor dos Arquivos Diplomáticos, essas coleções são “provas e testemunhos que servem para explicar, explorar e escrever a História”. O diplomata cita o valor inquestionável de algumas peças, como o Tratado de Vestfália que encerrou a Guerra dos Trinta Anos em 1648.

Outro documento memorável é o Tratado de Paris de 1763, que recorda até hoje a presença francesa nas Américas. Este acordo colocou um ponto final em sete anos de guerra entre França, Grã-Bretanha e Espanha pela posse de áreas nas Américas do Norte e Central, e lançou as bases do atual Canadá. Habitantes da região do Quebec, que até hoje falam francês, guardam péssimas recordações do que para eles foi um "abandono" da França.

Em entrevista à RFI, o diplomata francês explica que os dois acervos, tanto na região parisiense quanto em Nantes, têm “um valor operacional para as pessoas que fazem política externa”. “É material de trabalho para quem atua nessa área”, destaca Chibaeff.

A rede diplomática francesa é uma das mais antigas e densas do mundo, e os documentos acumulados ao longo de séculos ajudam a esclarecer acontecimentos atuais.

“Atravessamos um período em que a história e as tentativas de reescrever a História voltam a ter uma importância central”, diz o diplomata. Chibaeff menciona o recente aniversário de 30 anos do fim da União Soviética, que produziu, na atualidade, várias interpretações e narrativas sobre esse fato histórico. “Consultar os arquivos da época, e principalmente os documentos originais, nos permite desconstruir alguns mitos e interpretações conspiratórias”, observa o diplomata.

A era digital traz profundas mudanças à arquivologia, não apenas para os registros diplomáticos dos Estados, mas para todo tipo de documento. As ferramentas digitais geram uma multiplicação de dados que exigem uma triagem rigorosa para efeito de constituição de um acervo histórico.

Entretanto, o cuidadoso manuseio de peças antigas desperta sensações especiais. "Confesso que eu prefiro ver os documentos em papel do que em microfilmes. É um momento de paz quando a gente está sentado na frente desses documentos. A gente pode tentar se transportar um pouco até essa época com a qual esses documentos nos confrontam", revela Laurent Vidal.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro