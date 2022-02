Carnaval ‘é incompatível com medidas sanitárias’: Dunkerque cancela festa pelo 2° ano consecutivo

Apesar do frio do inverno no hemisfério norte, milhares de pessoas celebram o carnaval nas ruas de Dunkerque, na França (imagem de 2019)

As autoridades francesas anunciaram, nesta segunda-feira (7), que o carnaval de Dunkerque, no norte do país, será cancelado por causa da pandemia de Covid-19. O evento, um dos mais tradicionais da França, já havia sido anulado em 2021. No entanto, os muitos foliões desrespeitaram a medida no ano passado e logo depois a cidade registrou uma explosão de novos casos de coronavírus.

“Uma nova análise da situação sanitária revela que os números da pandemia continuam elevados na região de Dunkerque”, informaram os prefeitos da região, em um comunicado conjunto. Por essa razão, nenhum baile ou desfile poderá ser organizado, decretaram as autoridades. “Todos nós sabemos que o carnaval é incompatível com o respeito de medidas de proteção sanitária”, diz o texto.

Em meados de dezembro, a Secretaria de Segurança Pública da região já havia proibido todas as festividades ligadas ao carnaval até 15 de fevereiro. No entanto, os prefeitos haviam pedido para que a situação fosse reavaliada, na esperança de manter a festa. O órgão confirmou, entretanto, que a taxa de incidência no norte da França chega a 4.000 casos para cada 100.000 habitantes e ainda há muitos casos de mortes provocadas pela Covid-19 na região.

Festas clandestinas e explosão de casos de Covid

As autoridades pediram que a medida seja levada a sério e recomendam à população que não organize festas clandestinas. A mensagem faz alusão ao desrespeito da proibição no ano passado, quando o Carnaval foi oficialmente cancelado, mas várias comemorações foram realizadas em apartamentos e outros locais privados durante todo o mês de fevereiro. Logo depois, o número de casos de Covid-19 bateu recordes na região, atingindo níveis bem acima dos registrados no resto do país.

Apesar do frio nessa época do ano na Europa, o carnaval de Dunkerque reúne tradicionalmente milhares de pessoas, que desfilam em blocos, fantasiados com plumas, chapéus, perucas e guarda-chuva. As inúmeras cervejarias artesanais da região fornecem o "combustível" para os foliões celebrarem em pleno inverno.

Arremesso de arenque

A cidade de 100 mil habitantes tem suas ruas tomadas para acompanhar rituais pitorescos, como o arremesso de arenque, quando o prefeito joga, pela janela do prédio da prefeitura, cerca de 500 kg desse peixe do mar do norte, embalado em sacos plásticos.

A tradição remete às origens da festa, que teve início no século 17. Na época, a cidade portuária organizava uma grande celebração para os marinheiros, pouco antes deles saírem em expedição de pesca de bacalhau, durante seis meses, no mar da Islândia.

O Carnaval de Nice, no Sul, que junto com Dunkerque é o mais conhecido da França, será mantido e deve acontecer entre 11 e 27 de fevereiro.

