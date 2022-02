Brasileiro desaparecido em Paris após surto é encontrado e está na casa de parentes

Robson Amorim de Freitas foi encontrado na madrugada desta terça-feira (8), pelo horário local, ao pedir ajuda a outro brasileiro nos arredores da Praça da Bastilha, em Paris. Robson falou com familiares no Brasil e foi levado para a casa de parentes que moram na região parisiense.

Segundo relatos dos familiares, Robson reconheceu sua imagem em um dos cartazes na região da Praça da Bastilha e pediu ajuda a um brasileiro, Thiago, que trabalhava de madrugada retirando material de publicidade das ruas.

Imediatamente, Thiago acionou a irmã de Robson, Cynthia, no Brasil, e os dois conversaram por vídeo chamada. Segundo relatos dos familiares, com lapsos de memória, Robson só identificou a irmã após ela responder que havia recebido dele um brinco como presente de aniversário.

A tela da conversa foi compartilhada na sequência com outros membros da família. “Quando ele apareceu na tela do celular, ninguém acreditou, todo mundo começou a chorar; eu, minha mãe e meu pai ficamos muito emocionados, muito felizes”, contou Pedro Henrique, irmão de Robson, em entrevista à RFI. “Quando ele nos viu, caiu a consciência. Ele ficou mais tranquilo e pediu: "'Mãe, compra uma passagem urgente e vem me buscar'”, disse.

A família de Robson no Brasil acionou o primo Wemerson Silva Freitas, que mora na região parisiense, para buscá-lo. “Ele estava consciente. É normal que duas semanas andando (nas ruas), sem dormir direito, ele esteja debilitado, não esteja 100%”, afirmou Wemerson à RFI. “Ele disse que ficou andando o tempo todo e só descansava cerca de uma hora ou duas horas no máximo. Ele disse que continuava andando pois ajudava com o frio, pois estava sempre em movimento”, afirmou.

Sem dominar muito bem o francês, Wemerson contou ter contado com a ajuda de portugueses para fazer o contato com a polícia, que o liberou para levar o primo para casa, na região parisiense, perto do aeroporto de Orly.

“Na chegada em casa, ele tomou banho, jantou e foi dormir. Hoje, já levantou cedo, totalmente bem, tomou café (da manhã) e voltou a dormir”, relatou. “Ele não se queixou de nada. Disse apenas que queria que tudo se resolvesse e que a irmã viesse buscá-lo para voltar aos braços da família”, acrescentou.

“A gente vai ficar cuidando dele. A preocupação agora é com a saúde dele, para que ele se recupere bem. É indescritível a sensação da energia que o pessoal passa, tem ajudado bastante. Isso vai ser fundamental na recuperação do Robson, para que ele se sinta amado por toda a gente”, disse Wemerson.

Robson deverá ser examinado ainda hoje por médicos para avaliar seu estado de saúde. Os irmãos Pedro Henrique e Cynthia se preparam para viajar à França. Eles esperam embarcar na noite desta terça-feira para Paris, onde virão encontrar o irmão e levá-lo de volta para o Brasil.

Estudante brasileiro que estava desaparecido em Paris é encontrado após 15 dias

O caso

O drama da família Amorim de Freitas, natural de Ibatiba (ES), chegou ao fim. Eles ficaram cerca de 15 dias sem notícias de Robson, que vivia e estudava na Irlanda desde o final do ano passado. Ele deveria embarcar em um voo em 23 de janeiro no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, de volta para o Brasil.

No entanto, Robson, que faz um tratamento com medicamentos sob orientação médica, teve um surto psicótico enquanto aguardava para fazer o teste de Covid-19 no aeroporto. A irmã, Cyntia, ainda tentou convencê-lo, por telefone, a embarcar no voo, mas o estudante estaria alterado e teria interrompido a ligação.

Pedro Henrique, irmão de Robson, afirma que o estudante foi ajudado por policiais no aeroporto e levado para uma clínica psiquiátrica em Paris, deixando seus pertences para trás. “Ele ficou na clínica durante 15 horas, do dia 23 ao 24. Depois de ser medicado, eles viram que ele estava aparentemente bem e ele foi liberado”, conta.

A família também contou com a mobilização da comunidade brasileira de Paris. Um mutirão “à procura de Robson” foi organizado para tentar localizar o estudante e cartazes foram espalhados em vários pontos da capital francesa para alertar sobre o caso.

