União de ex-ministra e ecologista pode impulsionar esquerda nas eleições presidenciais francesas

A imprensa francesa desta quarta-feira (9) trata da dificuldade dos candidatos da esquerda à presidência para emplacar suas campanhas. Os jornais destacam a possibilidade de que ao menos dois deles se unam para tentar conquistar os eleitores progressistas da França, a dois meses do primeiro turno.

Publicidade Leia mais

"Uma reunião, mas sem união por enquanto" é manchete do jornal Le Parisien. O diário aborda um possível apoio da candidata do Partido Radical de Esquerda (PRG), Christiane Taubira, a Yannick Jadot, do partido Europa Ecologia Os Verdes. Os dois se encontraram no domingo (6) para discutir uma eventual fusão de candidaturas.

Taubira, ex-ministra da Justiça durante o governo do presidente François Hollande, venceu as "primárias populares", realizadas por militantes da esquerda no último 31 de janeiro. O processo tinha o objetivo de definir a preferência dos eleitores progressistas da França. No entanto, nenhum dos candidatos da esquerda aceitou o resultado e todos eles decidiram continuar suas campanhas individualmente.

Mas, segundo Le Parisien, o encontro de Taubira com Jadot pode sinalizar uma possível desistência da socialista, que conta atualmente com apenas cerca de 5% das intenções de voto. Já o ecologista é o segundo na preferência do eleitorado da esquerda, com 8% das intenções de voto, atrás apenas de Jean-Luc Mélenchon, do partido da esquerda radical França Insubmissa, hoje com 9% de intenções de voto.

"Taubira continua procurando um caminho à esquerda" é manchete do jornal conservador Le Figaro. O diário destaca os esforços da ex-ministra para tentar unir os outros candidatos progressistas, como o próprio Mélenchon, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e o comunista Fabien Roussel.

Mas Le Figaro aposta apenas na união entre Taubira e Jadot. Em comício na terça-feira (8) em Rennes, no noroeste da França, o ecologista afirmou que está pronto para receber a ex-ministra "de braços abertos". A possível fusão das duas candidaturas pode dar o impulso esperado pela esquerda à campanha, avalia a matéria.

Projeto ecologista é "entusiasmante"

Jadot também está na capa do jornal Libération, para quem concedeu uma entrevista detalhando seu projeto. Para o diário de esquerda, o candidato tem uma visão "entusiasmante" da ecologia, através da qual espera criar uma dinâmica nesta reta final da campanha para as eleições presidenciais.

"O status quo é o caos ecológico, social, econômico e democrático", afirma Jadot ao Libé. Dois meses antes do primeiro turno, o ecologista defende um projeto político de ruptura e convoca os franceses ao que chama de "debate de civilização" sobre as questões relacionadas ao meio ambiente.

Ao diário, Jadot explicou que pretende dar uma resposta forte às mudanças climáticas, à destruição da biodiversidade e trazer soluções concretas às dificuldades dos franceses no cotidiano, como o poder aquisitivo, moradia, transporte público, alimentação e emprego.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro