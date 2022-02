Grupo francês TotalEnergies anuncia lucro recorde em 2021

Em meio à crise gerada pela alta dos combustíveis na França, o grupo francês de energias TotalEnergies anunciou nesta quinta-feira (10) um lucro de US$ 16 bilhões em 2021. A cifra representa o benefício mais alto do grupo em 15 anos, após uma perda histórica de US$ 7,2 bilhões, em 2020, devido à crise sanitária.

Publicidade Leia mais

Os resultados anunciados são ligeiramente superiores aos € 13,2 bilhões de euros, de 2007, ano até então recorde, mesmo que a evolução das taxas de câmbio dificulte as comparações.

“Entramos 2021 com cautela, não sabíamos para onde estávamos indo no início do ano e vimos um ambiente completamente invertido”, comentou o CEO da Total, Patrick Pouyanné, aos jornalistas nesta quinta-feira. "Aproveitamos ao máximo esse ambiente favorável, principalmente no segundo semestre do ano", completou.

A empresa se beneficiou do aumento das cotações dos combustíveis no ano passado, em um cenário de retomada econômica mundial e produção ainda limitada em alguns países. O Brent do Mar do Norte valia, assim, US$ 70,9 o barril, em 2021, contra apenas US$ 41,8, no ano anterior. O grupo também se beneficiou, em particular, das suas atividades de gás natural liquefeito (GNL).

O lucro gigantesco em plena crise energética e aumento do custo de vida gerou críticas antes mesmo de ser anunciado. O candidato ecologista às eleições presidenciais da França, Yannick Jadot, denunciou, na quarta-feira (9) “o lucro dos acionistas da Total às custas dos franceses, enquanto a conta de gás e de gasolina não para de aumentar”.

Já o candidato de extrema-esquerda, Jean Luc Mélenchon, afirmou que era “hora de tomar o benefício das mãos dos acionistas”.

Cheque gás

Para apaziguar os ânimos, a Total Energies divulgou, na quarta-feira, um desconto na bomba nos postos de gasolina do grupo localizados em zonas rurais. O grupo também vai distribuir um "cheque gás" no valor de € 100 para clientes em situação de "precariedade energética", expressão usada para definir aqueles que não conseguem pagar as contas ligadas à energia e têm dificuldades para esquentar suas residências durante o inverno.

Mais uma vez, o candidato ambientalista Yannick Jadot ironizou "a caridade da Total em relação aos seus consumidores".

"Não é pouco", respondeu, nesta quinta-feira, Pouyanné diante das críticas a esta oferta.

Para 2022, o grupo estima que os preços do petróleo poderão “manter-se em níveis elevados”. “Depois de atingir altas históricas no quarto trimestre de 2021, os preços do gás continuam muito elevados na Europa e na Ásia, desde o início de 2022, impulsionados por incertezas geopolíticas na Europa, apesar de um inverno ameno”, observa a TotalEnergies.

Cada vez mais, o grupo diversifica suas atividades em energias verdes, especificando que destinará US$ 3,5 bilhões este ano para investimentos líquidos em energias renováveis ​​e eletricidade, ou 25% de seus investimentos.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro