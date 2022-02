Covid-19: casos de reinfecção são comuns na França, diz agência de saúde do país

Os casos de reinfecção pela Covid-19 "não são raros na França", de acordo com a agência de saúde francesa Santé Publique France, e um dos motivos é a alta de contaminações provocada pela variante ômicron. Os primeiros dados revelam que entre 1º e 27 de janeiro foram registrados 416.995 casos de reinfecção em pessoas que testaram positivo duas vezes, em menos de 60 dias de intervalo.

O número representa cerca de 2,8% dos casos "possíveis" de reinfecção confirmados no período estudado. A faixa etária mais atingida está situada entre 18 e 40 anos, possivelmente pela maior exposição a situações de risco, além dos profissionais da saúde."A maioria dos casos foi relatada durante a quinta onda de Covid-19", ressalta a agência francesa.

Os resultados mostram que cerca de 79% das reinfecções foram provocadas pela ômicron, após a análise dos dados dos testes com sequenciamento da cepa disponibilizados às autoridades. Existem várias hipóteses: a diminuição da resposta imunológica após a infecção ou a vacinação e impacto da variante ômicron na transmissibilidade e no escape imunológico.

Sobre a alta das reinfecções, a agência francesa ressalta que o que é observado na França é coerente com os dados de outras partes do mundo. Um exemplo é o Reino Unido, que contabilizou 10% de casos possíveis nas últimas semanas, mas levam em conta um prazo maior, de pelo menos 90 dias, entre duas contaminações.

De acordo com a agência francesa, os primeiros dados ainda são "limitados" e análises complementares são necessárias. "Os dados serão cruciais para sabermos o que podemos esperar dessa epidemia nos próximos meses e anos".

A queda no número de casos, nas hospitalizações e casos graves está levando diversos países europeus a flexibilizarem as medidas anticovid. Na França, o uso da máscara não será mais obrigatório em locais fechados, a partir de 28 de fevereiro, à exceção dos transportes e dos estabelecimentos de saúde, para quem tiver um passaporte vacinal.

Se a situação continuar a melhorar, segundo o Ministério da Saúde, a partir da metade de março o documento não será mais exigido. Nas escolas, na volta do recesso escolar de fevereiro, o acessório não será mais necessário no pátio e em atividades esportivas em espaços internos.

Nova vacina

Nesta quinta-feira (17), o diretor do laboratório BioNTech, Ugur Sahin, disse que o mundo está "cada vez mais preparado" para enfrentar as novas variantes da Covid-19, com as quais terá que conviver durante anos. "Outras variantes chegarão", disse Sahin.

"O vírus continuará sofrendo mutações e já há outras variantes circulando no mundo", completou Sahin. Mas "aprendemos cada dia mais com elas e estamos cada vez mais preparados", acrescentou. "Devemos aceitar o fato de ter que viver com o vírus pelos próximos dez anos".

O laboratório alemão desenvolveu com a Pfizer a primeira vacina anticovid baseada na tecnologia de RNA mensageiro, disponível no mercado. A BioNTech está preparando um novo imunizante adaptado à variante ômicron. Os dados estarão disponíveis a partir de março, explicou, e a injeção poderia começar a ser administrada em abril ou maio, caso seja necessário.

(Com informações da AFP)

