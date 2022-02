Justiça francesa condena assassino da menina Maëlys à prisão perpétua

O adestrador de cães e ex-militar Nordahl Lelandais, acusado do assassinato de uma menina de 8 anos, Maëlys, em agosto de 2017 na França, foi condenado à prisão perpétua nesta sexta-feira (18). O caso suscitou grande emoção no país.

O advogado do réu, Alain Jakubowicz, disse que seu cliente não apelaria. "É difícil ouvir a palavra perpetuidade (...) Não vamos fazer suspense, não haverá recurso", declarou ele aos jornalistas, na saída do Tribunal de Justiça de Isère, no centro- leste da França.

A condenação, que corresponde à pena máxima, é acompanhada de uma prisão de 22 anos em regime fechado que proíbe qualquer ajustamento durante esse período. "Estou feliz com o veredito. A perpetuidade é o que nós fomos condenados ao não termos mais Maëlys", disse a mãe da menina, Jennifer Cleyet-Marrel.

"O que mais podemos dizer, há quatro anos estamos esperando por esse momento, não estamos completamente satisfeitos, mas sabemos que ele vai para a prisão e que não fará mais mal a ninguém, isso nos alivia", comentou o pais de Maëlys, Joaquim De Araújo.

De pé em seu camarote, Nordahl Lelandais reagiu com calma à declaração do veredicto, anunciado em seu aniversário de 39 anos.

No processo, ele foi descrito como "grande criminoso, grande predador". O advogado de defesa, por sua vez, havia pedido uma sentença de 30 anos para permitir que ele "mantenha a esperança, por mais distante que seja".

O ex-soldado estava sendo julgado desde 31 de janeiro pelo sequestro e assassinato de Maëlys de Araujo, bem como por agressões sexuais contra duas crianças de 4 e 6 anos, durante o mesmo verão de 2017.

Desaparecimento em festa de casamento

Maëlys desapareceu na noite de 26 para 27 de agosto de 2017, durante uma festa de casamento. A menina participou do evento juntamente com seus pais, familiares, e outros 180 convidados. Por volta das três horas da manhã, a família percebeu o sumiço da garota. Dias depois, câmeras de um posto de gasolina registraram o suspeito lavando seu veículo horas após o desaparecimento de Maëlys.

Segundo a investigação, ele passou mais de uma hora esfregando seu carro, usando um produto químico poderoso o suficiente para enganar o cheiro dos cães farejadores. Apesar disso, um traço de DNA de Maëlys foi encontrado no painel do veículo.

Maëlys de Araujo Twitter

Pedido de desculpas

Nordahl Lelandais pediu desculpas à família de Maëlys. "Sei que as famílias nunca aceitarão minhas desculpas, mas tenho que apresentá-las com a máxima sinceridade", disse ele, prometendo continuar "o longo trabalho que tenho que fazer em mim mesmo (...) com muita determinação".

"Se fosse sincero, teria me tocado, mas agora vejo que não é nada sincero", disse o pai de Maëlys.

Depois de várias versões diferentes durante a investigação e seu julgamento, o acusado admitiu todos os fatos de que é acusado, mas nega veementemente qualquer ataque sexual à sua pequena vítima.

O ex-adestrador de cães está atualmente cumprindo uma sentença de 20 anos de prisão pelo assassinato de um jovem soldado, em abril de 2017.

O caso Maëlys despertou a emoção dos franceses desde o início. Mais de 250 jornalistas foram credenciados para o processo e centenas de curiosos afluíram todos os dias aos portões do tribunal na esperança de assistir às audiências.

(Com informações da AFP)

