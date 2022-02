Especialistas usam arte como terapia em casos de síndrome de burnout pós-Covid

Inspirados por terapias de visitas a museus para tratar pacientes deprimidos, especialistas prescrevem arte para lidar com o aumento de casos de burnout e crises de ansiedade na era pós-Covid.

Em 2018, um hospital canadense de Montreal lançou a terapia pioneira, usando visitas a museus como parte do tratamento de pacientes com depressão ligadas ao rígido inverno da região, conta o jornal Les Echos desta segunda-feira (21).

Em 2019, a Organização Mundial da Saúde (OMS), confirmou a eficácia das artes sobre o bem-estar mental e psíquico de doentes. Na época, lembra Les Echos, a OMS ressaltou os efeitos positivos que a arte pode ter em nossa saúde por meio de atividades como dança, canto ou visitas a museus e concertos.

A partir da experiência canadense, o hospital Brugmann, de Bruxelas, o maior da capital belga, pôs em prática a teoria da arte, levando pequenos grupos de pacientes para passear em museus. “Dessa forma, os pacientes saem de suas ruminações, ansiedades, das prisões mentais nas quais estão presos”, explica ao jornal francês Charles Kornreich, chefe do serviço psiquiátrico do hospital.

Outras instituições seguem o passo da arte. Na França, o Instituto de Cardiologia do hospital Pitié-Salpêtrière, fez uma parceria com o castelo de Compiègne. Pacientes em convalescência terão acesso gratuito ao local, para ajudar no tratamento de seus sofrimentos.

Les Echos também conversou com o neurologista Pierre Lemarquis, autor do livro “L’art qui guérit” (A arte que cura). “Para o nosso cérebro, uma obra de arte aparece como uma entidade viva”, explica Lemarquis.

Cérebro compara arte com memórias pessoais

O especialista afirma que as zonas posteriores do cérebro que captam e interpretam os estímulos sensoriais entram em atividade diante de uma obra de arte. As informações obtidas são analisadas por nossa memória, que as compara com nossas experiências para chegar a um julgamento. “Uma fração de segundo é o bastante para nosso cérebro julgar o interesse que temos por uma obra de arte”, resume Lemarquis.

Na sequência, entra o circuito da recompensa, estimulando a fabricação de hormônios relacionados ao prazer: dopamina (que gera a alegria de viver), a serotonina (que traz bem-estar), oxitocina (que estimula o apego) e as endorfinas (que nos permitem combater a dor).

A percepção do sorriso enigmático de Monalisa, de Leonardo da Vinci, já foi tema de vários estudos. O mais recente, da Universidade da Califórnia, conclui que ver a Gioconda feliz ou triste depende do humor da pessoa que a vê.

“Cada pessoa se torna a arte que ela observa”, conclui o médico francês Pierre Lemarquis.

