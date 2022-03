"Putin escolheu a guerra de maneira deliberada", diz Macron em discurso à França

O presidente francês Emmanuel Macron durante seu discurso televisivo em 2 de março de 2022. © AFP/Ludovic Marin

Texto por: Márcia Bechara Seguir 2 min

O presidente francês, Emmanuel Macron, lembrou durante seu discurso à nação, em transmissão ao vivo pela televisão nesta quarta-feira (2), que as justificativas para a invasão da Ucrânia vindas de seu homólogo russo, Vladimir Putin, como a "luta contra o nazismo", são "mentiras infames". "No entanto, não estamos em guerra contra a Rússia", sublinhou o chefe de Estado, que admitiu que se trata, entretanto, do "fim de uma época".