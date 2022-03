Em Versalhes, líderes da União Europeia discutem consequências da guerra na Ucrânia

A imprensa francesa desta quinta-feira (10) destaca a reunião dos líderes da União Europeia em Versailles para decidir o futuro dos 27 diante das ameaças econômicas e de segurança ao bloco, que ficaram claras após o ataque da Rússia à Ucrânia.

"Gás russo: a União Europeia busca um menu substituto", ironiza Libération sobre a dependência do velho continente da commodity russa, enquanto o preço do produto bate recordes. Para o jornal, o candidato às eleições, presidente da França e da União Europeia, Emmanuel Macron, está sob pressão para encontrar rapidamente uma estratégia de independência europeia.

O Eliseu promete que esta será a "cúpula da reação europeia, da soberania europeia", diz o jornal, que afirma que, apesar de terem aplicado um quinto pacote de sanções à Rússia, os 27 são muito mais vulneráveis que os Estados Unidos e o Reino Unido e "não podem se permitir cortar as ligações" com o país, que fornece 40% desse tipo de energia para o bloco. O processo de saída da dependência "tomará tempo", segundo a presidência francesa. Diminuição do consumo, diversificação do fornecimento em discussão com outros países produtores são as pistas consideradas e que serão debatidas no encontro.

"Em Versalhes, uma cúpula para dobrar Putin", diz a manchete do Le Parisien. Apesar de terem se mostrado unidade diante da invasão Russa à Ucrânia até agora, os assuntos que serão tratados na reunião dividem os representantes da União Europeia, afirma o jornal. "Jamais a Europa, que progride nas crises, realizou uma cúpula em um contexto tão dramático", com uma guerra em suas portas, afirma a publicação. Entre os assuntos que dividem está a criação de um Exército europeu. Para Le Parisien, este "velho sonho francês é uma quimera" para o bloco.

Mas o tema mais espinhoso seria a adesão da Ucrânia à União Europeia, dividindo os países entre os mais favoráveis, como a Polônia, e os prudentes, como a França. Para especialistas este seria "um gesto simbólico forte de assistência à Ucrânia". Mas, para a presidência francesa, não é "um processo de adesão que colocará fim à guerra", que poderia aguçar ainda mais o sentimento de "cerco ocidental", denunciado pelo presidente russo Vladimir Putin para justificar a guerra.

"Energia e defesa. A Europa busca a retaliação a Putin", diz a manchete do Figaro, destacando os dois pontos centrais das discussões. De acordo com o jornal, o estado de espírito geral é de que um "limite foi ultrapassado". "A guerra de agressão da Rússia constitui uma mudança tectônica na história europeia", diz Le Figaro citando o projeto de declaração dos países participantes da cúpula. O jornal destaca que apesar dos esforços feitos pelo bloco em matéria de defesa nos últimos anos, a "União Europeia não pode garantir sua segurança fora da OTAN". Paris deve buscar apoio para defender sua ideia de fortalecer os Exércitos dos 27 e de um instrumento de defesa comum.

