Pessoas com Covid poderão votar nas eleições presidenciais da França

Será possível participar da eleição presidencial na França mesmo com Covid (foto da eleição municipal, em 2020, às vésperas do primeiro confinamento no território francês) AP - Daniel Cole

Texto por: RFI 2 min

O porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, convocou nesta quarta-feira (30) os eleitores que irão às urnas durante as eleições presidenciais de abril a "assumir sua responsabilidade individual" no contexto sanitário da pandemia de Covid-19. Ele disse que pessoas que possam ter sido contaminadas nos dias que antecedem as eleições poderão participar do pleito, mas pediu que usem máscara de proteção.