Macron enfrenta desafio para vencer polarização entre esquerda radical e extrema direita em Marselha

Um dos principais desafios do presidente francês, Emmanuel Macron, na atual campanha à reeleição é conquistar eleitores em Marselha, no sul. A segunda maior cidade da França, com uma população de 870 mil habitantes, enfrenta problemas crônicos de pobreza, criminalidade relacionada ao tráfico de drogas, edifícios mal conservados e uma rede de transporte público deficiente.

Adriana Moysés, enviada especial a Marselha

Em 2017, o candidato da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon e a concorrente de extrema direita Marine Le Pen relegaram Macron ao terceiro lugar no primeiro turno das presidenciais em Marselha. Desta vez, Macron aposta em um pacote de investimentos de € 3,6 bilhões do Estado, anunciado em setembro na cidade mediterrânea, para aumentar sua influência local.

O presidente de centro-direita também espera melhorar seu desempenho nas urnas devido a uma renovação na composição do eleitorado marselhês. A cidade atraiu novos habitantes nos últimos anos, de perfil socioeconômico de classe média alta. O número de eleitores inscritos para votar este ano aumentou para 520.756 pessoas, contra 500.107 na eleição presidencial passada. Macron busca uma revanche em Marselha, mas nada está garantido, já que seu partido, A República em Marcha (LREM), fracassou nas eleições municipais de dois anos atrás.

O geógrafo e cientista político Sylvain Manternach, especialista em cartografia eleitoral na Fundação Jean Jaurès, recorda que Mélenchon, da sigla A França Insubmissa (LFI), venceu o primeiro turno em Marselha porque encarnou um voto útil à esquerda. "Dois anos depois, nas eleições europeias de 2019, foram os ecologistas que ganharam, favorecidos pelo mesmo contexto de voto útil, num momento em que as preocupações com as mudanças climáticas aumentavam", destaca.

A direita moderada, que dominou a prefeitura de Marselha durante mais de duas décadas, saiu do radar dos marselheses nas municipais de 2020, vencida por uma coalizão de esquerda ecologista. Essa vitória inesperada foi obtida com os votos dos novos moradores, "os neomarselheses", como são chamados pelos cientistas sociais.

Em Marselha, assim como em outras cidades do sul da França, a adesão do eleitorado conservador ao partido nacionalista Reunião Nacional (RN), de Marine Le Pen, tem ganhado força há vários anos, refletindo o declínio da direita republicana. O voto conservador sempre foi mais forte no sul, mas as propostas radicais da extrema direita na área de segurança e no combate à imigração conquistaram trabalhadores de baixos salários e eleitores das classes média e alta.

Em 2020, o fim do reinado do prefeito de direita Jean-Claude Gaudin, que governou a cidade durante 25 anos, à frente de um sistema clientelista que abandonou os serviços públicos, deixou marcas no eleitorado local.

Polarização nos bairros de baixa renda

Um quarto dos moradores de Marselha vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de € 1.100 por mês, cerca de R$ 5.800 na moeda brasileira. São mais de 200 mil pessoas que moram em três áreas do centro da cidade, em torno do turístico Vieux Port (Velho Porto, em tradução livre), e nos bairros populares da zona norte, onde prolifera o tráfico de drogas. Nessa vasta região distante do centro, coabitam descendentes da imigração que moram em grandes conjuntos habitacionais precários, as chamadas "cités" francesas. Ao lado desses blocos de prédios, onde vivem amontoadas milhares de famílias sem recursos, várias vilas de ruas estreitas e sobradinhos abrigam trabalhadores de classe média baixa.

Um estudo do geógrafo Manternach demonstrou a polarização do voto nas últimas municipais no norte de Marselha. Os habitantes das "cités" votaram em massa em candidatos da esquerda, atraídos pelas propostas de proteção social, enquanto os vizinhos dos sobradinhos votaram na sigla de extrema direita Reunião Nacional, seduzidos pela retórica de linha dura contra delinquentes e criminosos. A legenda de Marine Le Pen também foi a preferida entre os marselheses de direita de alto poder aquisitivo, que moram em bairros residenciais do outro lado do Vieux Port.

Segundo Manternach, "a incógnita nesta presidencial é saber se o partido de Le Pen começa a demonstrar fraqueza em Marselha, depois de degringolar entre eleitores do centro da cidade nas últimas eleições". Ela enfrenta um rival de mesma linha ideológica, Éric Zemmour (Reconquista!), que pode provocar uma divisão nos votos. "Zemmour pode surpreender", estima o especialista da Fundação Jean Jaurès, apesar de figurar em quarto lugar nas pesquisas.

Macron abre os cofres para conquistar Marselha

Para enfrentar os adversários em Marselha, Macron abriu os cofres do Estado. Em novembro de 2021, o Parlamento francês aprovou as primeiras dotações do plano de investimentos de € 3,6 bilhões, voltado à modernização de infraestruturas nas áreas de educação, saúde, transportes e habitação. Os primeiros recursos já estão sendo transferidos de Paris para o sul: € 254 milhões para a reforma de escolas públicas em bairros carentes e € 256 milhões para ampliar a rede de transporte urbano.

A iniciativa foi bem-recebida pelos marselheses, mas não é certo que esse pacote vá convencer simpatizantes dos programas radicais de esquerda ou de direita a renovar o mandato do "presidente dos ricos", como Macron foi rotulado pelos opositores por suas medidas liberais.

De acordo com o antropólogo e sociólogo Michel Peraldi, diretor emérito de pesquisas no Laboratório Iris, do Centro Nacional de Pesquisas Científicas (CNRS), "esse grande programa de investimentos é uma ocasião para Macron formar uma base de colaboradores favoráveis às suas políticas, o que ele nunca teve fora de Paris, seja em Marselha ou em qualquer outra cidade francesa".

"Macron tem proximidade com empresários do setor de comunicação que se estabeleceram recentemente em Marselha, com os gestores da CMA-CGM, que é a maior companhia do município, fundada em 1978 por um libanês e que se tornou uma das líderes mundiais do transporte marítimo", explica Peraldi. "Ele busca estabelecer sua própria rede local de influência, de forma a contornar os poderosos políticos instalados de longa data em Marselha", afirma o autor de "Gouverner Marseille" ("Governar Marselha", em tradução livre), escrito em coautoria com o jornalista Michel Samson.

Batalha no reduto eleitoral de Mélenchon

Mélenchon continua sendo um adversário sagaz na cidade. Depois de ser derrotado no primeiro turno em 2017, o líder da França Insubmissa elegeu-se deputado por Marselha, onde tem um eleitorado cativo. As medidas de "urgência social" do candidato, acompanhadas de aumento de impostos para os ricos, agradam a população carente no porto mediterrâneo.

O candidato da França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, discursou para simpatizantes da extrema esquerda na praia do Prado, em Marseilha. 27/03/2022 AFP - CLEMENT MAHOUDEAU

No dia 27 de março, Mélenchon reuniu 35 mil simpatizantes num comício na praia do Prado e pediu a mobilização dos eleitores para levá-lo ao segundo turno, num contexto favorável de divisão de votos na extrema direita. O obstáculo é que Marine Le Pen tem crescido na reta final, enquanto Zemmour estagna.

Marine acerta com discurso em defesa do poder aquisitivo

As pesquisas nacionais têm apontado Macron na liderança das intenções de voto do primeiro turno, em 10 de abril, seguido por Le Pen e Mélenchon. Zemmour aparece em quarto lugar. Este cenário é um repeteco do resultado do primeiro turno de 2017 em Marselha. No segundo turno, Macron derrotou Le Pen por uma vantagem de 28 pontos percentuais na cidade do sul, um pouco abaixo do resultado nacional (33 pontos de diferença).

As últimas sondagens mostram, no entanto, que a transformação de imagem de Marine Le Pen em uma candidata menos radical, e com um posicionamento reorientado para a recuperação do poder aquisitivo dos trabalhadores franceses de baixos salários, tem produzido um efeito positivo em sua campanha, principalmente neste momento de aumento dos preços dos combustíveis e da energia na Europa.

Macron nunca escondeu que sua preferência era enfrentar novamente Marine Le Pen no segundo turno, em 24 de abril. Mas agora que as sondagens mostram que a diferença de pontos entre Marine e o presidente está diminuindo nos dois turnos, o sinal vermelho acendeu no Palácio do Eliseu. Em meio à guerra na Ucrânia e à pandemia de coronavírus, o presidente estava, até poucos dias atrás, mais concentrado em exercer o cargo do que em conquistar votos.

