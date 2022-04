Neve reaparece em plena primavera e transforma paisagem na França

O frio e a neve voltaram com força em vários países do norte da Europa nos últimos dias. O fenômeno, inabitual para essa época do ano, pintou parte da França de branco nesta sexta-feira (1°), inclusive a capital Paris.

Depois de os termômetros terem ultrapassado os 20°C no último fim de semana, os franceses tiveram que tirar novamente os casacos dos armários. No total, 22 departamentos franceses registraram queda de neve nesta manhã e 11 estão sob alerta, principalmente as regiões montanhosas dos Alpes (sudeste) e Pirineus (sudoeste).

A circulação foi prejudicada em várias rodovias francesas e caminhões ficaram bloqueados em algumas estradas da região da Loire (centro-norte), que ficaram cobertas com camadas de até 20 centímetros de neve. A previsão é que o fenômeno dure ao menos até sábado (2).

O Serviço de Meteorologia da França observa que o fenômeno é "pouco habitual para um início de primavera e é suficientemente intenso para perturbar o tráfego e algumas atividades econômicas". Produtores agrícolas, como os viticultores, já preveem prejuízos.

Fim da "trégua de inverno"

A sexta-feira também é marcada na França pelo fim da "trégua de inverno", como é chamado o período em que locatários inadimplentes não podem ser expulsos dos imóveis onde vivem. Nos últimos dois anos, devido à pandemia de Covid-19, a concessão vinha sendo prolongada (em 2020, até julho e em 2021, até o final de maio).

Neste ano, as associações de direitos humanos temem um recorde de expulsões, após um forte aumento, em 2019. O governo francês foi clemente com os inadimplentes em 2020 e 2021, pedindo aos prefeitos para evitar a prática e indenizando os proprietários que não receberam aluguéis. No entanto, o Ministério da Moradia da França indicou que neste ano, "não há circunstâncias que obrigam a extensão da trégua de inverno". A previsão é que entre 10 mil e 15 mil expulsões de inquilinos inadimplentes sejam realizadas em 2022.

Segundo um estudo da Fundação caritativa Abbé-Pierre, 32% dos locatários não conseguem encontrar um imóvel para morar três anos após a expulsão. A prática tem um forte impacto na vida das pessoas: 71% dos inadimplentes retirados de casa enfrentam problemas de saúde ou dificuldades psicológicas.

As associações apontam que o contexto social é extremamente desfavorável atualmente na França: o aumento no preço da energia deve prejudicar o orçamento das famílias. O fim da trégua de inverno também permite que o corte de fornecimento de eletricidade e gás daqueles que não estão com o pagamento das contas em dia.

