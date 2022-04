Denúncia da família retoma discussão sobre assassinato do professor Samuel Paty

Jornais franceses relembram o assassinato do professor Samuel Paty, depois da denúncia de sua família contra o Estado francês nesta quarta-feira (6). AP - Lewis Joly

Texto por: RFI 2 min

A imprensa francesa desta quinta-feira (7) revive o caso de Samuel Paty. A chamada na capa do diário Libération destaca as razões porque a família do professor, assassinado em outubro de 2020, apresentou queixa nesta quarta-feira (6) à promotoria de Paris.