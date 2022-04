França: na véspera da eleição presidencial, 12 candidatos respeitam "lei do silêncio"

Neste sábado (9), véspera do primeiro turno da eleição presidencial francesa, os 12 candidatos ao Palácio do Eliseu estão submetidos ao silêncio, já que a campanha eleitoral se encerrou à meia-noite de sexta-feira (8). O direito de reserva, previsto na lei eleitoral da França, determina que eles só podem voltar a se pronunciar após o encerramento da votação, neste domingo à noite.

Os candidatos não podem usar as redes sociais, aparecer na mídia ou fazer declarações em público. Nestes quase dois dias, a imprensa, incluindo a RFI, também não tem o direito de evocar as últimas pesquisas de intenções de voto, nem abordar aspectos que possam favorecer qualquer um dos que disputam o pleito.

O presidente Emmanuel Macron concorre pela reeleição contra opositores da extrema direita, como Marine Le Pen e Éric Zemmour, da esquerda, como Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo e o ecologista Yannick Jadot, ou ainda da direita tradicional, Valérie Pécresse. A votação se inicia às 8h deste domingo e os primeiros resultados são esperados para as 20h de amanhã.

Abstenção pode ser recorde

A campanha para este primeiro turno acabou perturbada pela pandemia de coronavírus, com uma nova onda de contágios por Covid-19 no começo do ano, e a guerra na Ucrânia, que monopoliza a atenção dos europeus desde o fim de fevereiro. Estes dois aspectos, somados a um contexto de desencanto com a política, fazem com que o risco de abstenção às urnas se anuncie alto ou até histórico.

Especialistas advertem que o recorde de abstenção verificado em 2002, de 28% dos eleitores, pode ser batido desta vez. Nesta reta final, muitos eleitores ainda estavam indecisos entre os 12 candidatos, o que pode resultar em surpresas na apuração das urnas.

Franceses no exterior

Os eleitores franceses que vivem no continente americano serão os primeiros a votar, já neste sábado. É o caso daqueles que moram nos territórios ultramarinos da Guiana francesa e Guadalupe, devido à diferença de fuso-horário e para evitar que esses eleitores sejam influenciados pelos primeiros resultados de boca de urna na França, que são divulgados às 20h de domingo, em Paris (15h pelo horário de Brasília).

Os franceses residentes no Brasil podem votar em várias capitais onde há sessões eleitorais: São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador, Recife e Rio de Janeiro e Brasília. As urnas ficam abertas das 8h às 19h. Os eleitores franceses têm a opção ainda de votar por procuração, caso não possam comparecer aos locais de voto. Oficialmente, cerca de 20 mil franceses são inscritos nos consulados do país no Brasil. Na eleição passada, a taxa de abstenção foi considerada altíssima: apenas 30% dos eleitores inscritos votaram na eleição presidencial.

