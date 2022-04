Eleição francesa: votos dos 12 candidatos à presidência já estão nas urnas

Em uma eleição presidencial que até agora confirma as expectativas de forte abstenção – apenas 25,4% dos eleitores tinham se apresentado em suas seções eleitorais até o meio-dia –, os 12 candidatos à presidência da França já depositaram seus votos nas urnas deste domingo (10), no primeiro turno do pleito.

A candidata socialista, Anne Hidalgo, foi a primeira a deixar seu voto nas urnas em Paris, seguida por Jean-Luc Mélenchon, candidato do partido de extrema esquerda França Insubmissa, em Marselha, e Philippe Poutou, em Bordeaux. Ao meio-dia, Éric Zemmour, candidato do partido Reconquista, votou em sua seção eleitoral em Paris –mesmo horário em que a sua rival da extrema direita Marine Le Pen depositou sua cédula em Hénin-Beaumont, no norte da França.

O atual presidente, Emmanuel Macron, e sua esposa, Brigitte, votaram pouco depois das 12h30 no departamento de Le Touquet, também ao Norte do país.

Yannick Jadot, do partido Os Verdes, votou esta tarde em Paris. Valérie Pécresse, candidata do Republicanos, marcou presença ainda pela manhã em Vélizy-Villacoublay (Yvelines), o candidato do Resistir! Jean Lassalle foi votar em Lourdios-Ichère, nos Pirineus Atlânticos, e Fabien Roussel, candidato do Partido Comunista, se apresentou em sua seção eleitoral em Saint-Amand-les-Eaux, no norte da França.

O candidato do partido França De Pé, Nicolas Dupont-Aignan, foi votar em Yerres, em Essonne. Nathalie Arthaud, do partido Luta Operária, votou em Pantin (Seine-Saint-Denis).

Participação em baixa

Até as 12h, a taxa de participação era de 25,48%, contra 28,54% em 2017, de acordo com o Ministério do Interior francês. Os cinco departamentos com maior presença dos eleitores até o meio-dia foram Saône-et-Loire (39,05%), Gers (37,71%), Ardèche (35,55%), Dordogne (34,63%) e Vaucluse (32,64%). Já os cinco departamentos que menos mobilizaram foram Seine-Saint-Denis (14,71%), Paris (15,34%), Val-d'Oise (18,82%), Essonne (18,89%) e Hauts-de-Seine (19,13%).

Neste domingo ensolarado em todo o país, quase 49 milhões de eleitores decidem entre os 12 candidatos ao Eliseu, no país onde o voto não é obrigatório. O veredito das urnas está previsto para as 20h (horário local), com as primeiras estimativas dos institutos de votação.

(Com informações de AFP)

