Imprensa francesa reage com medo e indignação ao desempenho de Le Pen na eleição presidencial

A imprensa francesa desta segunda-feira (11) repercute em peso o resultado do primeiro turno da eleição presidencial no país, que aconteceu neste domingo (10). O bom desempenho da extrema direita é tratado com medo e indignação nos editoriais.

"Macron-Le Pen um novo duelo" é a manchete de capa do jornal Le Figaro. O diário lembra que há mais de quarenta anos não havia uma repetição de candidatos no segundo turno de uma eleição presidencial.

"A surpresa é que não há surpresa!", afirma o Le Figaro em editorial. "A final que os franceses não queriam vai acabar acontecendo", reitera o jornal conservador, sobre a ascensão fulgurante, na reta final da campanha, do candidato da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon. Ele ficou em terceiro lugar, poucos pontos atrás de Le Pen.

O jornal Libération adota um tom pessimista e estampa os rostos de Macron e Le Pen na capa, sobre um fundo preto, com a manchete "Desta vez, é assustador mesmo". Para o diário de esquerda, os esforços para barrar a extrema direita devem ser intensificados, já que a diferença de intenção de votos entre os dois candidatos no segundo turno é pequena. Segundo o Libé a reserva de votos de Le Pen poderia decidir a eleição e essa situação é mais perigosa do que há cinco anos.

Extrema direita avança

O jornal La Croix afirma em seu editorial que a extrema direita nunca foi tão forte na França, que aparentemente se mostra favorável a uma candidata pró-ruptura em matéria de instituições, Europa e diplomacia. "Os partidários da moderação podem se perguntar se não estão se tornando minoritários", afirma o diário católico.

O site do jornal Le Monde classifica o primeiro turno como "um caos político". "A onda que inundou a paisagem eleitoral francesa há cinco anos voltou para acabar com as forças republicanas tradicionais, levando a um jogo de votos com um final incerto no segundo turno", publica.

Além do duelo entre Macron e Le Pen no próximo 24 de abril, o jornal Le Parisien destaca a performance de Mélenchon. Em editorial, o diário indica que, diante do terceiro lugar que o candidato obteve neste primeiro turno e do fracasso dos socialistas, a reconstrução da esquerda deve ser liderada pelo partido França Insubmissa.

