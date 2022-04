Macron e Le Pen brigam por votos da esquerda para levar presidencial na França

Fotomontagem com os candidatos Emannuel Macron e Marine Le Pen. O presidente francês Emmanuel Macron pode estar à frente na corrida presidencial até agora, mas ele advertiu que "nada é feito" e sua batalha no 2° turno contra Marine Le Pen será uma luta difícil.

A corrida para o segundo turno da eleição presidencial francesa começou em ritmo acelerado. O atual presidente e candidato centrista a um segundo mandato, Emmanuel Macron, e a representante do partido de extrema direita Reunião Nacional, Marine Le Pen, têm menos de duas semanas para convencer os eleitores que votaram por outras legendas no primeiro turno.

Os dois finalistas disputam os eleitores do terceiro classificado, do esquerdista Jean-Luc Mélenchon, da França Insubmissa, que obteve 21,9% dos votos, e das classes populares, "correndo o risco de perturbar seus apoios mais tradicionais", analisa o jornal conservador Le Figaro.

Em busca desse eleitorado, Macron começou a campanha na segunda-feira (11) com uma visita à região de Hauts de Seine, na periferia de Paris. Tradicionalmente de esquerda, a região virou reduto da extrema direita. De acordo com o jornal, o objetivo do presidente candidato é "falar com os franceses sensíveis às questões sociais".

Em 2017, Macron demorou três dias após o resultado do primeiro turno para começar sua campanha. "Mas dessa vez o tempo é contado", afirma Le Figaro, o chefe de estado "acelera", tentando antecipar os golpes de sua rival.

Já Le Pen viajou até Yonne, na região da Borgonha, no centro da França, para lançar sua campanha de segundo turno entre agricultores e em um território onde já tinha conquistado eleitores na primeira fase da corrida.

Interesse pelos votos da esquerda

Macron, desde domingo, conta com o apoio da maior parte dos partidos opositores, que pedem a seus eleitores o voto contra a extrema direita. No entanto, parte dos eleitores não parece disposto a fazer um voto útil contra Le Pen.

O presidente corre atrás de convencer o eleitorado da esquerda radical e ecologistas, conforme o jornal progressista Libération.

Durante sua visita de Macron a uma tradicional região operária, Macron tentou conquistar o eleitorado de esquerda usando palavras como "juventude", "social", "ecologia" e "direitos das mulheres", analisa Libé.

Com o título, "antes do segundo turno, uma abordagem um pouco gauche", o jornal ironiza a estratégia de Macron com um trocadilho: a palavra "gauche" em francês significa "esquerda" e também "desajeitado".

A estratégia de Le Pen também é de fazer a corte aos eleitores de Mélenchon, diz Libération, com "cantadas insistentes" e "descaradas". A candidata defende encarnar o voto popular contra o das elites representado por Macron.

