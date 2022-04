Nem Macron nem Le Pen: estudantes ocupam universidades francesas em protesto

Após a ocupação da Escola Normal Superior (ENS), no 14° distrito de Paris, nesta quarta-feira (13) estudantes e militantes de grupos antifascistas tomaram a famosa universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, no coração da capital. A palavra de ordem é “nem Macron nem Le Pen”, em revolta contra os programas dos dois candidatos que concorrem no segundo turno da eleição, que não abordam nem a questão climática, nem a precariedade econômica dos jovens.

Neste segundo turno, a mobilização estudantil na França durante uma eleição presidencial não é contra a extrema direita, como aconteceu em 2002, em apoio ao voto contrário ao pai de Marine Le Pen, Jean-Marie. Desta vez, os estudantes ocuparam universidades em protesto às duas opções do segundo turno: a reeleição do centrista Emmanuel Macron ou a ultradireitista Marine Le Pen.

Os manifestantes reclamam da falta de propostas sobre a ecologia ou sobre o bem-estar social dos estudantes nos programas e nos discursos dos dois candidatos.

Desde segunda-feira (11), o campus Jourdan da Escola Normal Superior, em Paris, está bloqueado por dezenas de universitários. Nesta quarta, foi a vez da Sorbonne, ocupada pelos estudantes para fazer uma assembleia geral.

"É um sentimento de frustração com o agravamento da precariedade, e com o futuro que nos resta dadas as condições do planeta", explicou Victor Mendez, presidente da Unef (União de estudantes) de Nanterre, um das principais universidades dos arredores da capital.

A Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne foi ocupada nesta quarta-feira (13) por estudantes que querem ter suas demandas incluídas nos programas dos candidatos presidenciais ao segundo turno © Vincent Noel/Cortesia

"O objetivo é realizar ações para tornar as universidades um verdadeiro palco para o surgimento da voz juvenil e para que ela esteja representada nos debates dos dois candidatos", disse Martin Labat, estudante de um curso de ciências.

"Temos muito medo de que os candidatos não levem em conta questões que nos parecem cruciais, como a violência racista, islamofóbica e sexista, o clima e a necessidade urgente de agir diante do relatório do IPCC em particular", acrescentou Labat, em referência ao estudo do Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas da ONU, que aleta novamente para o impacto do aquecimento do planeta.

Diversos vídeos e fotos publicados nas redes sociais mostram o histórico anfiteatro da Sorbonne tomado por centenas de estudantes em protesto. Entre eles, muitos cartazes propagam o antifascismo, pedem soluções para o clima ou apelam para a opção "nem um candidato nem outro".

No entanto, os movimentos não dão orientações sobre o que fazer no segundo turno, deixando aos estudantes a escolha entre um dos candidatos, os votos branco ou nulo ou a abstenção.

Face à la peste et au choléra : en ce moment à La Sorbonne ! pic.twitter.com/E6vfalfW45 — Gaël Quirante (@GaelQuirante) April 13, 2022

Sorbonne ocupada

No início da noite desta quarta, centenas de universitários ainda bloqueavam a universidade. "Há cerca de 150 a 200 pessoas de diferentes faculdades que ainda estão no anfiteatro da Sorbonne e que votaram a favor da ocupação", explica Nathan Kohn, estudante de direito da Paris 1.

En direct de La Sorbonne où 500 étudiants sont réunis en Assemblée générale et chantent « Ni Le Pen ni Macron » et « Siammo Tutti antifascisti » pour protester contre le 2e tour des élections présidentielles 💥 pic.twitter.com/7gU2Pzwy9W — Le Poing Levé Paris 1 (@LevePoing) April 13, 2022

Em algumas imagens, é possível ver que muros e equipamentos da universidade foram pichados com palavras de ordem.

A la Sorbonne, une minorité gauchiste bourgeoise refuse le jeu de la démocratie et bloque la fac en séquestrant les étudiants...

Agression des vigiles, dégradation des bâtiments historiques de la Sorbonne ...

Le 24 Avril on vote Marine Le Pen pour dégager tout ça pic.twitter.com/Dg309Xz5hK — La Cocarde Sorbonne-Université (@Cocarde_SorbonU) April 13, 2022

Impasse político

As entradas do campus do Instituto de Ciências Políticas (Sciences Po), em Nancy, também foram bloqueadas nesta quarta, impedindo o acesso de professores, estudantes e de funcionários.

De acordo com um estudante do segundo ano, cerca de 60 jovens participaram do bloqueio durante a tarde, com o apoio do sindicato Solidaires.

"Estamos ocupando por conta deste impasse político. Os candidatos qualificados para o segundo turno das eleições presidenciais ignoram completamente nossas prioridades, que são ecologia, justiça social, [propostas] feministas e anti-racistas", afirma um comunicado.

O segundo turno da eleição presidencial francesa será decidido no próximo dia 24 de abril.

(Com informações da AFP)

