"Querida, esqueci a esquerda": imprensa francesa ironiza esforços de Macron para conquistar eleitores progressistas

O presidente francês, Emmanuel Macron, durante visita à Mulhouse, no leste da França, na terça-feira (12). AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: RFI 2 min

A apenas 11 dias do segundo turno da eleição presidencial na França, as campanhas dos candidatos Emmanuel Macron e Marine Le Pen estampam as capas dos principais jornais franceses. Em foco, a reforma da previdência e a marcha à ré do presidente francês sobre o projeto de aumentar a idade mínima da aposentadoria para os 65 anos.