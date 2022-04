Site francês Mediapart acusa Marine Le Pen de desvio de dinheiro da União Europeia

Marine Le Pen, candidata da extrema direita à presidência da França, durante uma coletiva sobre política exterior em Paris, em 13 de abril de 2022. AFP - EMMANUEL DUNAND

Texto por: RFI 2 min

Representantes do partido de extrema direita Reunião Nacional (RN) reagiram, neste domingo (17), às acusações de desvio de dinheiro público europeu pela candidata à eleição presidencial na França Marine Le Pen. As denúncias foram feitas pelo site Mediapart a apenas sete dias do segundo turno.