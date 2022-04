França: 48% acreditam que fraude é possível na eleição presidencial

Os franceses são apegados ao voto em cédula de papel, que consideram mais segura. Mas é cada vez maior o número de pessoas que desconfiam dos resultados da eleição no país. © AFP/Kena Betancur

Texto por: RFI 3 min

Uma pesquisa divulgada nesta terça-feira (19) na França avalia o nível de desconfiança da população sobre o resultado da eleição presidencial, cujo segundo turno acontece no próximo domingo (24). De acordo com o estudo, 48% das pessoas ouvidas acreditam que o pleito poderia ser alvo de uma fraude, enquanto 14% foram mais assertivos e disseram que o escrutínio vai ser fraudado. Os eleitores da extrema direita são os que mais desconfiam do processo eleitoral.