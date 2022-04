Postura de Marine Le Pen como protetora dos menos favorecidos é apenas "fachada", diz Libération

Faltando menos de uma semana para o segundo turno da eleição presidencial francesa e na véspera do debate decisivo entre o presidente e candidato a reeleição Emmanuel Macron e Marine Le Pen, a imprensa francesa analisa o programa econômico e social da candidata de extrema-direita.

Publicidade Leia mais

Para Libération, a estratégia de Le Pen de se posicionar como a candidata que vai aumentar o poder de consumo dos franceses e protetora dos menos favorecidos, é apenas "fachada". "A violência de seu programa em matéria de imigração, segurança, justiça e educação remete à mais pura tradição da extrema direita", afirma o jornal progressista, com a supressão do reagrupamento familiar de imigrantes e de ajudas sociais a pessoas de origem estrangeira e o aumento da repressão policial.

O jornal aposta em uma ficção política para prever como seria o ano de 2023 com Le Pen no comando da França. O resultado, de acordo com Libé, seria dramático com a saída de médicos estrangeiros do país, expulsão de estudantes e censura nas escolas e universidades.

"As cinco deficiências do projeto de Marine Le Pen", diz a manchete do Parisien. De acordo com o jornal, a candidata do partido Reunião Nacional aposta em propostas atraentes sobre o poder de consumo, mas seu projeto apresenta um "financiamento aleatório, reformas inconstitucionais", além de brigas previstas com Bruxelas.

Programa de Macron também tem falhas

De acordo com economistas entrevistados pelo jornal, apesar de o programa de Emmanuel Macron parecer mais sólido, não foge de alguns erros em termos de orçamento. Também falta ambição ao projeto, em termos de propostas para o bolso dos franceses.

Já Le Monde é categórico: "Le Pen apresenta um programa impraticável e desigual". Apesar da evolução de seu projeto econômico, para o jornal as promessas da candidata em matérias fiscais e sociais esbarram em vários obstáculos jurídicos, políticos e econômicos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro