Le Pen tem chance de revanche em debate com Macron, mas presidente é o favorito, aponta imprensa

Como em 2017, Emmanuel Macron e Marine Le Pen se enfrentam em um debate para o segundo turno da eleição presidencial francesa. O encontro acontece na noite desta quarta-feira (20). AP - Bob Edme

Texto por: RFI 2 min

As expectativas em torno do único debate da eleição presidencial de 2022 entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen estampam a primeira página de todos os jornais franceses desta quarta-feira (20). Os candidatos enfrentam-se esta noite, às 21h locais (16h pelo horário de Brasília), na reta final do segundo turno que acontece no próximo domingo (24).