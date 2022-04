Diante do risco Le Pen, chefes de governo europeus pedem voto em “candidato democrata”

O chanceler alemão Olaf Scholz (esq.), o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez (centro) e o primeiro-ministro português Antonio Costa (direita) publicaram uma coluna nesta quinta-feira apoiando tacitamente a candidatura de Emmanuel Macron. Na foto, os três chefes de governo durante durante uma cúpula da União Europeia em Bruxelas, em fevereiro de 2022. AFP - GEERT VANDEN WIJNGAERT

Texto por: RFI 3 min

A três dias do segundo turno da eleição presidencial francesa, os primeiros-ministros da Alemanha, da Espanha e de Portugal decidiram expor sua preferência no confronto entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Em um texto publicado no jornal Le Monde desta quinta-feira (21), os três chefes de governo apresentam o atual presidente francês como o "candidato democrata" diante de uma adversária “que se coloca ao lado daqueles que atacam nossa liberdade e nossa democracia”.