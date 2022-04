"Macron no ataque, Le Pen na defesa": presidente mostrou superioridade em debate, diz imprensa

Os jornais franceses que chegaram às bancas nesta quinta-feira (21) repercutem em peso o único debate antes do segundo turno da eleição presidencial francesa, neste domingo (24), entre os candidatos Emmanuel Macron e Marine Le Pen, que aconteceu nesta quarta-feira (20). A imprensa francesa é unânime em afirmar que o presidente, que tenta a reeleição, venceu o "duelo" sem nenhuma dificuldade.

"Macron no ataque, Le Pen na defesa" é a manchete de capa do jornal Le Parisien, que destaca que o encontro entre os dois rivais foi mais "comportado" do que há cinco anos. Na época, Le Pen adotou um tom hostil e não soube defender suas propostas.

Em seu editorial, o diário afirma que os dois, enfim, puderam realizar um debate. O Le Parisien ressalta que, ao contrário de 2017, a líder da extrema direita conseguiu controlar sua agressividade e responder sem se alterar, mesmo ao ser atacada por Macron sobre assuntos polêmicos, como os empréstimos que fez junto a bancos russos para financiar sua campanha.

O jornal Le Figaro também destacou a superioridade do presidente e traz como manchete de capa "Macron domina, Le Pen amortece o choque". Em seu editorial, o diário afirma que o presidente mostrou uma "superioridade incontestável", sobretudo em relação às questões econômicas.

"O que ficou desta conversa, às vezes agressiva, mas interessante, é um antagonismo irremediável", diz Le Figaro. De fato, os dois candidatos divergem praticamente em tudo: Europa, meio ambiente, ou instituições. Segundo o editorial, o debate revelou a existência de "duas Franças."

Le Pen inconsistente x Macron arrogante

O jornal Libération é mais crítico em relação ao desempenho de Marine Le Pen. O diário traz, na capa, um "close" do rosto da candidata, com um olhar apreensivo. "Falta nível" é a manchete de capa do Libé, que acredita que a líder da extrema direita abordou de forma "rasa" várias das questões propostas no debate, enquanto Macron abusou de sua "costumeira arrogância".

Utilizando um tom às vezes de "desprezo", o presidente explicou por que uma das principais propostas de Le Pen, que propõe baixar a TVA, comparável ao ICMS brasileiro, não tinha fundamento. A candidata pretende, com a medida, ajudar as famílias mais pobres. Segundo Macron, a proposta beneficiaria todas as classes sociais, inclusive as mais abastadas, e implicaria em uma "mísera" economia de cerca de € 13 por ano.

O jornal Le Monde defende que Le Pen "falhou" no debate, "abafado por Macron, mais combativo". Para o diário, nas cerca de três horas, "a candidata da extrema direita deu a impressão de não conseguir se posicionar, enquanto o seu adversário lutava para não pecar por excesso de confiança".

