Prêmios Nobel de economia criticam programa "xenófobo e incoerente" de Marine Le Pen

No último dia de campanha antes do segundo turno da eleição presidencial francesa, no domingo (24), os jornais franceses mostram que o presidente Emmanuel Macron ampliou sua vantagem sobre a rival de extrema direita, Marine Le Pen, embora os resultados da votação tendam a ser mais apertados do que em 2017. Nas páginas do Libération, dois prêmios Nobel de economia, Jean Tirol (2014) e Esther Dufflo (2019), criticam o programa xenófobo e incoerente da candidata nacionalista.

O debate de quarta-feira (20) favoreceu o presidente de centro-direita, que ganha um ponto na pesquisa do instituto Ipsos para o jornal Le Parisien. Macron tem 57,5% de intenções de voto, enquanto Marine Le Pen perde um ponto e registra 42,5% na sondagem. São 15 pontos de avanço para Macron, bem menos do que os 32 pontos que ele obteve há cinco anos. Mas os tempos mudaram e os dois adversários vão em busca de votos dos indecisos até o último minuto. Macron faz seu último comício nesta sexta em Figeac, em uma área rural do centro-sul do país, enquanto Le Pen encerra sua campanha na baía da Somme, no norte do território.

O jornal Les Echos diz que Macron enfrenta o segundo turno em posição de força contra Le Pen, depois do debate bem-sucedido ante a adversária. Segundo o diário econômico, os insistentes sinais enviados pelo presidente aos eleitores de esquerda parecem surtir efeito.

Os números variam de uma pesquisa para outra, mas Macron só perdeu alguns pontos nessa última semana entre os eleitores de Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical, terceiro colocado no primeiro turno, enquanto ganhou eleitores do ecologista Yannick Jadot, de Valérie Pécresse, do partido de direita Os Republicanos, e até de Éric Zemmour, o rival de Marine Le Pen na extrema direita.

Com entrevistas de dois prêmios Nobel em economia, Jean Tirol (2014) e Esther Dufflo (19), o jornal Libération literalmente desmonta o programa da candidata nacionalista. Apesar de ter centrado sua campanha no aumento do poder de compra dos franceses, os dois reputados economistas criticam o programa xenófobo e incoerente de Le Pen.

Na avaliação de Tirol e Dufflo, dar prioridade aos franceses no acesso a empregos e aos recursos de programas sociais traria mais efeitos nocivos do que benefícios à economia francesa.

