Com forte esquema de segurança, Macron celebra reeleição aos pés da Torre Eiffel

Cinco anos depois, Emmanuel Macron conseguiu celebrar a sua vitória eleitoral no emblemático cartão postal de Paris. Se na primeira eleição, em 2017, a prefeitura havia negado o acesso ao Champs-de-Mars (Campo de Marte), desta vez, nem a previsão de chuva atrapalhou os planos dos apoiadores do partido de centro LREM (A República em Marcha), que se reuniram em peso diante da torre Eiffel, neste domingo (24).

O público começou a chegar aos jardins no fim da tarde. Entre os apoiadores de Macron estava Rafael, 17 anos. O jovem ainda não tem idade para votar, mas apoiou o partido República em Marcha. “Fiquei triste de não poder votar, mas estou aqui para representar a juventude”, disse ele à RFI Brasil. “É melhor defender Emmanuel Macron aos 17 anos do que Marine Le Pen, acho que essa postura é melhor vista na sociedade”, acrescentou, comentando a atitude de parte do eleitorado jovem do esquerdista Jean-Luc Mélenchon que migrou para o lado da candidata do Reunião Nacional, da extrema direita.

Rafael, 17 anos. O jovem ainda não tem idade para votar, mas apoiou o partido A República em Marcha. Em Paris, 24 de abril de 2022. © RFI Maria Paula Carvalho

Revista e cães farejadores

A ameaça constante de atentados terroristas na França obrigou a um esquema de segurança máxima. Todos os acessos ao Campo de Marte foram controlados pela polícia, desde às 16 horas de domingo (24), com revistas e checagem de bolsas dos participantes. O dispositivo se estendeu até a madrugada de segunda-feira (25) no 7º distrito da capital francesa, onde estavam reunidos, além dos apoiadores do candidato, mais de 1.300 jornalistas, franceses e internacionais, credenciados para acompanhar o anúncio do resultado.

Macron escolheu falar diante da Escola Militar, para ter a imagem da Torre Eiffel ao fundo. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. O presidente já havia discursado neste local em julho de 2021, quando o país enfrentava a retomada da epidemia de Covid-19.

O ambiente era de festa, mesmo antes do anúncio do resultado. Um DJ animou o público presente, que coloriu os jardins com bandeiras da França. Às 20 horas em ponto, quando o telão anunciou a vitória de Emmanuel Macron, o Campo de Marte explodiu em alegria!

“Estamos muito felizes, já que a oposição tinha um projeto complicado e antidemocrático”, disse à RFI Brasil o bancário Bastien Nirat. “Macron teve cinco anos difíceis, mas conseguiu alcançar crescimento econômico, reduziu o desemprego e finalmente nos perguntamos: por que não lhe dar mais um quinquênio ?”, completou.

O bancário Bastien Nirat disse à RFI que estava satisfeito com a vitória de Emmanuel Macron para um segundo mandato. Em Paris, 24 de abril de 2022. © RFI Maria Paula Carvalho

“Eu estou aliviado, muito feliz e orgulhoso pela França ter o presidente Macron para um segundo mandato”, disse o professor Demien Freter. “É uma bela oportunidade para nós e ele vai poder fazer tudo o que havia prometido, mas deixou de fazer por causa dos coletes amarelos e da epidemia de Covid-19”, acrescentou.

O professor Demien Freter estava entre os eleitores de Macron que acompanharam a divulgação do resultado no Campo de Marte. Em 24 de abril de 2022. © RFI Maria Paula Carvalho

Entre os que comemoravam, também estava o alemão Laurent. "Eu acho que esta vitória é uma boa notícia para toda a Europa. Ela mostra que a Europa e a democracia continuam fortes. É preciso celebrar", disse o jovem.

Fratura política

Vários membros do governo Macron estavam presentes no Campo de Marte, como o ministro das Relações Exteriores, Jean Yves Le Drian, a ministra do Trabalho, Élisabeth Borne, e o ministro da Justiça, Éric Dupont-Moretti, que falou sobre os desafios do próximo mandato de Emmanuel Macron . “Foi uma vitória em favor da França e da democracia” declarou. “Mas o combate continua, pois se mais de 40% dos eleitores votaram para a extrema direita, significa que precisamos reparar essa fratura política”, acrescentou o ministro.

Eram 21h30 quando Macron chegou ao local acompanhado da esposa, Brigitte Macron, aclamados pela multidão. Em seu discurso, ele agradeceu aos que votaram nele e aos que não o escolheram por convicção, e sim para barrar o projeto da extrema direita. “Nosso país tem dúvidas e diferenças, mas ninguém será deixado no meio do caminho” completou o presidente reeleito. “É com essa unidade que poderemos vencer os desafios futuros que não serão fáceis”, concluiu, enquanto a multidão gritava “cinco anos a mais” !

A festa terminou com todos cantando a Marselhesa, o hino francês.

Macron e a esposa, Brigitte Macron na festa da vitória, diante da torre Eiffel. Domingo, 24 de abril de 2022. AP - Christophe Ena

