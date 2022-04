Le Pen reconhece derrota e convoca franceses a elegerem deputados de extrema direita

Marine Le Pen reconhece a derrota menos de 15 minutos após a divulgação dos primeiros resultados do segundo turno da eleição presidencial francesa. REUTERS - SARAH MEYSSONNIER

Texto por: Cristiane Capuchinho 3 min

Cerca de quinze minutos após a publicação da projeção de reeleição de Emmanuel Macron (República em Marcha), Marine Le Pen reconheceu, em um discurso, a derrota no segundo turno neste domingo (24). Em uma sala chique no parque de Bois de Boulogne, a oeste de Paris, a candidata do Reunião Nacional agradeceu o “resultado histórico” e convocou os franceses a votarem por deputados da extrema direita nas eleições legislativas, que acontecem em junho.