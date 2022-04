“Nem Macron, nem Le Pen”: manifestantes iniciam protestos na França após resultado da eleição

A contagem das urnas do segundo turno da eleição presidencial na França ainda acontecia quando começaram as primeiras manifestações no país após o anúncio da reeleição de Emmanuel Macron (República em Marcha) na noite deste domingo (24). “Nem Macron, nem Le Pen” era o lema defendido em protestos nas cidades de Paris, Toulouse, Marselha, Nantes e Rennes.

Reeleito com mais de 58% dos votos, o presidente Emmanuel Macron já teve mostras de que não terá cinco anos fáceis pela frente. Antes mesmo de fazer seu discurso da vitória em Paris, franceses insatisfeitos com as opções que tinham para o Palácio do Eliseu começaram seus protestos pelas ruas do país.

Em Toulouse, no sudoeste francês, cerca de 400 pessoas fizeram uma passeata no início desta noite, de acordo com a rádio pública local France Bleu Occitanie. Na faixa que abria a manifestação, um projeto: “Nem Macron, nem Le Pen, Revolução”.

Une manifestation se tient en ce moment même à Toulouse, contre le résultat de cette #Presidentielle2022.

Les manifestants, près de 400, défilent entre Jean-Jaurès et Grand Rond. #Toulouse #presidentielles2022 pic.twitter.com/jyTtVujWXc — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) April 24, 2022

Outras centenas de manifestantes foram às ruas de Marselha, no sul do país, se manifestarem. O protesto correu de maneira pacífica, de acordo com informações da polícia local.

Em Nantes, no oeste do país, a manifestação reuniu insatisfeitos no centro da cidade. Houve confronto e a polícia usou bombas de gás lacrimogêneo.

Confronto em Paris

Em Paris, o ponto de encontro das manifestações foi o centro da cidade, na região de Châtelet, por volta das 20h30 (horário local). Os manifestantes foram rapidamente retirados da região pela polícia com bombas de gás lacrimogêneo, conforme informações da rádio France Bleu.

De lá, o protesto continuou na Praça da República, a leste da capital. Ao menos 200 pessoas estavam reunidas neste local que é tradicional palco de protestos, de acordo com a Radio France.

Na boca dos manifestantes, frases de ordem dos coletes amarelos --“estamos aqui, mesmo que o Macron não queira— conjugados com gritos antifascistas.

O protesto que transcorria tranquilamente por volta das 22h (horário local) ficou tenso e houve confronto entre os manifestantes e a polícia presente, de acordo com o site Brut.

A tropa de choque da polícia francesa foi chamada e, por volta das 23h, poucas dezenas de pessoas continuavam em volta da praça.

Em Rennes, no oeste do país, também houve confronto entre manifestantes e a polícia. Convocado pela extrema esquerda, o protesto reuniu cerca de 250 pessoas.

Foram levantadas barricadas nas ruas da cidade e alguns manifestantes colocaram fogo em lixeiras públicas. A polícia interveio e houve violência. Alguns manifestantes foram detidos, mas o número ainda não é conhecido, segundo a imprensa local.

