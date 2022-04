Participação em queda em presidencial na França a três horas do fim da votação

Eleitora escolhe cédula de voto em seção eleitoral de Lyon neste domingo (24) de abril de 2022. REUTERS - STEPHANE MAHE

Texto por: Cristiane Capuchinho 2 min

A três horas do fechamento das urnas no segundo turno da eleição presidencial francesa, 63,23% tinham depositado seu voto até as 17h (horário local) deste domingo (24). A taxa é menor que aquela registrada no primeiro turno, quando no mesmo horário a participação registrada era de 65%, segundo dados do Ministério do Interior. Também é dois pontos menor que aquela do segundo turno de 2017 (65,3%).