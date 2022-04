Presidencial francesa: Macron e Le Pen depositam suas "apostas" no 2° turno

Os dois candidatos deste segundo turno da eleição presidencial francesa já depositaram seus votos nas urnas neste domingo (24). A primeira a comparecer à sua seção eleitoral foi a líder da extrema direita, Marine Le Pen, que votou em Hénin-Beaumont, ao norte da França, em torno das 11h locais (6h pelo horário de Brasília). O candidato centrista à reeleição, Emmanuel Macron, votou no início da tarde, em torno das 13h30, em Touquet, também ao norte do país.

Publicidade Leia mais

O esquerdista Jean-Luc Mélenchon, do partido França Insubmissa, que chegou em terceiro lugar no primeiro turno da corrida presidencial, votou em Marselha, no sul da França. Já Eric Zemmour, do partido de extrema direita Reconquista, compareceu em sua seção de voto em Paris. As outras candidatas derrotadas Anne Hidalgo e Valérie Pécresse foram as primeiras a votar, ainda pela manhã.

A expectativa, mais uma vez, é de alta abstenção neste segundo turno. Dos cerca de 48 milhões de eleitores convocados para irem às urnas neste domingo, apenas 26,41% haviam comparecido às suas seções eleitorais até o meio-dia local (7h pelo horário de Brasília), uma leve alta em relação ao primeiro turno, no último 10 de abril. Há duas semanas, no mesmo horário, 25,48% dos eleitores haviam votado, 0,93 ponto percentual a menos do que neste domingo.

O candidato e atual presidente francês, Emmanuel Macron, vota em Touquet, no norte do país, acompanhado da primeira-dama, Brigitte. © Gonzalo Fuentes / Pool via AP

De acordo com pesquisas divulgadas durante a semana, a expectativa é de que a abstenção ultrapassasse 25%. Muitos franceses se dizem decepcionados com o resultado do primeiro turno e afirmam que não votarão hoje por não se reconhecerem em nenhum dos dois candidatos finalistas: o presidente Emmanuel Macron, que tenta se reeleger, e a líder da extrema direita Marine Le Pen. Além disso, esse é um período de recesso escolar em que as famílias costumam tirar férias.

Um segundo balanço da participação dos eleitores será divulgado às 17h locais (meio-dia pelo horário de Brasília). As urnas ficam abertas até as 20h em Paris e nas grandes cidades francesas, 19h nas outras localidades. Os primeiros resultados deste segundo turno da eleição presidencial serão conhecidos às 20h locais (15h de Brasília).

A candidata de extrema direita Marine Le Pen votou em Hénin-Beaumont, ao norte da França, para o segundo turno desta presidencial no domingo (24) AP - Michel Spingler

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro