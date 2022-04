Entregadores de comida de aplicativos lutam por direitos trabalhistas em Paris

Entregador da plataforma Uber Eats no bairro de Sentier, no coração de Paris. © Aída Palau

Texto por: RFI 3 min

No domingo, 1º de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador, um dos feriados mais importantes do calendário francês. Para a ocasião, a RFI foi às ruas de Paris para ver as condições em que trabalham os entregadores de alimentos online. Apesar do fato de que em vários países os motoristas de entregas ganharam batalhas judiciais, a situação na capital francesa ainda é sombria para muitos destes profissionais.