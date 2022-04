Turistas redescobrem Paris depois de mais de dois anos de pandemia

Eles sentiram falta de Paris. Com a chegada das temperaturas mais amenas, os turistas estrangeiros estão de volta à capital francesa após mais de dois anos de pandemia, uma crise que a prefeitura quer aproveitar para mudar o acolhimento dos visitantes dentro de um mecanismo que favoreça um turismo "mais sustentável".

"Quando estou em casa, tenho saudades de Paris. Beat, 69, e Heidi, 66, dois homens suíços que se conheceram na quinta-feira (28) em frente a uma loja de lembranças aos pés de Notre Dame, vinham a Paris "todos os anos há 30 anos" antes que o Covid-19 os privasse desse prazer. Eles estão redescobrindo a capital com um sorriso no rosto, mesmo que Heidi note que há "muitos restaurantes e cafés fechados".

Em Paris, pela primeira vez, Anne-Marie, 25 anos, e seu pai Henri, 55, que vieram de Munique de trem, estão ainda mais felizes porque passaram a pandemia sem sair da Baviera. Insaciável sobre os monumentos, Anne-Marie, que não quis dar seu nome, não esqueceu sua máscara para a visita ao Louvre. "Eu trabalho em um hospital, sou muito cuidadoso.

Hélène, que veio de Namur com um grupo de amigos, não pensa mais no vírus, mas sim em "resgatar o tempo perdido". "Nós viramos crianças com asas nas costas", diz o septuagenário belga, que não vinha a Paris há duas décadas e está redescobrindo uma cidade "muito mais pedestre, mais agradável, menos selvagem".

Em frente à catedral em reconstrução, na Pont-Neuf para subir num bateau-mouche ou entre os quatro pilares da Torre Eiffel, é a mesma impressão: uma multidão cheia de alegria voltou aos seus bons velhos hábitos.

Retorno na Páscoa

"O retorno dos turistas começou no final de fevereiro, mas especialmente desde a semana anterior à Páscoa", confirma Léo Razzaz, cujo número de focaccias vendidas em sua bicicleta motorizada, estacionada na quinta-feira na Place du Palais-Royal, triplicou desde o final de março.

Com 20% mais turistas do que em 2019, "sem os russos ou os asiáticos", Jean-François Rial, presidente da Secretaria de Convenções e Visitantes de Paris (OTCP), destacou na quarta-feira, no BFM Business, o fim de semana da Páscoa marcou uma virada no setor, enchendo os hotéis com 82% de ocupação. A Torre Eiffel registrou 22.000 visitantes por dia, perto de sua capacidade máxima.

No fim de semana da Páscoa, os norte-americanos foram quase tão numerosos quanto antes da pandemia (-2%), assim como os europeus (-8%), de acordo com a OTCP, para quem "estas dinâmicas devem continuar".

Assim, em julho, os turistas europeus devem ser mais numerosos do que em 2019 na capital, enquanto o retorno dos norte-americanos "a volumes pré-pandêmicos", de forma retardada, poderia ocorrer após o verão, estima a OTCP.

Na Torre Eiffel, além do retorno dos norte-americanos, notamos a "renacionalização" da "base de visitantes" com um quarto dos visitantes franceses, ou seja, duas vezes mais do que antes da crise, enfatiza Jean-François Martins, presidente da empresa que opera o monumento (Sete).

Um turismo "mais resiliente"?

Na ausência de turistas russos, bloqueados pelo conflito ucraniano, e asiáticos, que estão emergindo muito mais cautelosamente da pandemia, este boom "é ainda mais interessante porque se baseia no retorno de mais turismo local, francês e europeu", concorda Frédéric Hocquard, deputado (Génération.s) da Câmara Municipal de Paris responsável pelo turismo.

Menos chegadas por avião, mais por trem, estadias mais longas e "melhor distribuídas pelo território": para a prefeita Anne Hidalgo, o fim da crise sanitária é uma oportunidade para avançar em direção a um "turismo mais sustentável e, portanto, mais resiliente, mais resistente em tempos de crise".

Com a introdução da zona de tráfego limitado (ZTL) em 2024, Hocquard quer "reduzir o lugar do ônibus turístico em Paris", mas também "ajudar os hotéis a se conectarem ao ar condicionado central" ou a instalar parques de bicicletas, ou "incentivar o estabelecimento de hotéis no leste da cidade" para compensar os bairros ocidentais "superlotados".

Como ilustração deste desejo de "evitar a concentração excessiva de turistas ao mesmo tempo e no mesmo lugar", Rial elogia agora a "Paris alternativa". No site do escritório de turismo, uma análise dos melhores bairros para afrescos de rua incentiva as pessoas a cruzarem a estrada circular para as periferias de Vitry-sur-Seine ou Saint-Denis, por exemplo.

(Com AFP)

