França vive "preocupante epidemia de cocaína", alerta jornal

O jornal Le Parisien desta terça-feira (3) destaca o aumento do consumo da cocaína na França em todas as classes sociais e até mesmo entre adolescentes. AFP - EITAN ABRAMOVICH

Texto por: RFI 2 min

O jornal Le Parisien desta terça-feira (3) traz uma reportagem especial sobre o aumento do consumo de cocaína na França em todas as classes sociais. A situação preocupa a comunidade médica do país, que observa o crescimento de viciados nesta droga, inclusive adolescentes.