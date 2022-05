Macron se reúne com especialistas do clima para discutir medidas contra aquecimento do planeta

Pouco mais de uma semana após ser reeleito, o presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu, nesta quarta-feira (4), com um grupo de especialistas em clima e as consequências do aquecimento global. O objetivo do encontro, realizado no Palácio presidencial, foi refletir "sobre a implementação do planejamento ecológico” do segundo mandato, uma promessa de campanha do centrista.

Publicidade Leia mais

A conversa durou cerca de duas horas e pode ser o ponto de partida para as próximas ações do presidente, que se comprometeu a fazer do planejamento ecológico um pilar de seu novo governo. O próximo primeiro-ministro, que deve ser anunciado em breve pelo presidente, deverá ser o responsável direto pela implementação das medidas voltadas para conter e mitigar os efeitos do aquecimento global sobre a população, além de impulsionar uma virada sustentável para a indústria e a produção de energia.

Este planejamento ecológico - um conceito lançado por Jean-Luc Mélenchon, candidato da França Insubmissa, o partido da esquerda radical na eleição presidencial, e do qual Macron se inspirou - visa "acelerar os esforços coletivos para lutar contra as mudanças climáticas", de acordo com o Palácio do Eliseu.

Preocupado em conquistar votos da esquerda, o então candidato Emmanuel Macron tomou para si uma proposta do seu concorrente: designar um primeiro-ministro encarregado da “planificação ecológica” do país. A ideia é que os temas ambientais estejam no coração do desenvolvimento, de maneira transversal entre os ministérios.

No discurso da vitória, no domingo (24), Macron reafirmou que queria transformar a França em uma “nação ecológica”. Porém, depois de muitas promessas e poucos atos, especialistas franceses demonstram ceticismo.

Entre os convidados para a reunião com o presidente estavam personalidades da área e membros do Conselho Superior do Clima (HCC), como os climatologistas do IPCC – o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas -– Jean Jouzel e Valérie Masson-Dermotte; o especialista em clima e energia Jean-Marc Jancovici, o professor Hervé Le Treut; a diretora do Instituto de pesquisa l4CE Morgane Nicol; a presidente da ONG WWF França Monique Barbut; além do pesquisador Wolfgang Cramer, entre outros.

Ouvir o HCC é visto como uma demonstração de abertura de Macron já que o órgão afirmou repetidamente que a França não estava no caminho certo para cumprir os seus compromissos de redução das emissões de gases que provocam o efeito estufa.

"É importante que a nossa comunidade, com suas diferentes sensibilidades, testemunhe essa urgência. Emmanuel Macron fez muitas promessas, agora devemos ver como passamos à ações concretas", declarou Jean Jouzel, ao final do a reunião.

"Os próximos cinco anos serão essenciais em termos de respeito aos compromissos”, acrescentou. “Está longe de terminar e não será fácil. Mas é bom que a comunidade científica esteja envolvida nas decisões", completou o especialista.

Durante a campanha para a reeleição, Emmanuel Macron disse que queria ir "duas vezes mais rápido" na redução das emissões de gases de efeito estufa, em comparação com o seu primeiro mandato de cinco anos.

(Com informações da AFP e RFI)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro