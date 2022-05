Roubo na Chanel: bairro das joalherias de Paris é alvo de mais um assalto

Quatro indivíduos mascarados, pelo menos um deles armado com fuzil, assaltaram nesta quinta-feira (5) uma relojoaria e joalheria da marca de luxo Chanel, em Paris. O episódio aconteceu perto da luxuosa Place Vendôme, em pleno centro histórico da capital francesa.

O assalto foi filmado por um internauta que postou o vídeo nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver quatro pessoas vestidas de preto, mascaradas e usando capacetes. Três saem da loja, enquanto outra aguardava em uma moto, com um fuzil de assalto no ombro. Dois indivíduos fogem na moto e os outros dois em uma scooter.

O roubo aconteceu no meio da tarde, por volta das 14h30 no horário local (9h30 em Brasília). Segundo os testemunhos, os ladrões saíram da loja tranquilamente, carregando três grandes bolsas pretas. O crime teria durado menos de 10 minutos. Logo em seguida, a polícia interditou os arredores. A marca não comunicou o montante do prejuízo.

A loja da Chanel está localizada na Rue de la Paix, perto da Place Vendôme, conhecida pela presença de grandes joalherias, como Cartier ou Tiffany. A região, próxima do museu do Louvre e da Ópera de Paris, foi alvo de outros assaltos recentemente.

Em julho de 2021, um homem levou cerca de € 2 milhões de mercadorias da loja da Chaumet e fugiu de patinete. Em setembro, foi a vez da Bulgari ser assaltada, com um prejuízo calculado em € 10 milhões. Nesse último episódio, dois assaltantes chegaram a ser capturados após terem sido perseguidos pela polícia nas ruas da cidade.

