França: penhasco símbolo da praia do Desembarque da 2ª Guerra cai parcialmente

imagem do penhasco Pointe du Hoc, um lugar simbólico do Desembarque da Normandia durante a Segunda Guerra Mundial.

Uma parte do penhasco conhecido como Pointe du Hoc, um lugar simbólico do Desembarque da Normandia durante a Segunda Guerra Mundial, caiu nesta sexta-feira (6). O desabamento foi provocado por uma "erosão", de acordo com um comunicado da Comissão de Monumentos de Batalha dos Estados Unidos (AMBC).

"Por causa da erosão gradual da Pointe du Hoc, uma parte do penhasco que dá para o Canal da Mancha caiu dentro do mar. Ninguém ficou ferido", escreveu a Comissão.

Centenas de turistas tiravam fotos na hora da queda de parte do penhasco. A Pointe du Hoc recebe quase 500.000 visitantes por ano no nordeste da França. Em razão de um tratado de 1956, a agência governamental americana AMBC é responsável pela gestão do local.

"Sabemos desde 2011 que a paisagem cultural da Pointe du Hoc está em perigo por causa da erosão dos penhascos", declarou Scott Desjardins, superintendente do cemitério americano da Normandia e da Pointe du Hoc, citado no comunicado.

"Estamos diante de um símbolo do que muitas costas da Normandia e de outros lugares estão experimentando com uma aceleração do fenômeno da erosão", disse Régis Leymaire, do organismo público francês responsável pela conservação do litoral.

Desjardins explicou que ele e sua equipe monitoram a situação para descobrir formas de limitar o risco, preservar o local e "continuar contando a heroica história do tenente coronel James E. Rudder e de seus homens, que escalaram o penhasco em 6 de junho de 1944 para contribuir com o êxito do desembarque aliado na Normandia.

Um total de 225 "rangers" escalaram o penhasco de mais de 25 metros de altura em 6 de junho de 1944, em meio aos ataques dos alemães e enfrentando condições meteorológicas difíceis. Cerca de 90 deles saíram com vida.

Imagem do desembarque na Normandia, em 6 de junho de 1944 Steck/MPI/Getty Images

Operação Overload

Em junho de 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados iniciaram a invasão da Europa ocupada e a Batalha da Normandia. A ação foi batizada de Operação Overload e o desembarque na costa francesa foi chamado de Operação Netuno. Mais de 160 mil homens cruzaram o canal da Mancha e três milhões de soldados estavam no país até o final de agosto.

A invasão foi autorizada pelo general americano Eisenhower e a ação, que foi planejada durante mais de um ano, teve início após um encontro entre o britânico Winston Churchill e o norte-americano Franklin Roosevelt, em Casablanca, no Marrocos.

(Com informações da AFP)

