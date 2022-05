Socialistas aprovam aliança com Mélenchon para enfrentar legislativas na França

O negociador do Partido Socialista Francês (PS) Pierre Jouvet (C) fala com os representantes da imprensa durante uma reunião do Conselho Nacional dos Socialistas, na sede do partido em Ivry-sur-Seine, perto de Paris. Em 5 de Maio de 2022.

O Conselho Nacional do Partido Socialista (PS) aprovou, na noite de quinta-feira (5), por 62% de votos sua adesão à aliança Nova União Popular Ecológica e Social, proposta pelo líder da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon, terceiro colocado no primeiro turno da eleição presidencial. Dos 292 participantes da votação, 167 votaram a favor, 101 contra e 24 se abstiveram.

Publicidade Leia mais

A imprensa francesa relata que o debate na sede do PS foi cordial, apesar das tensões internas e da oposição de pesos-pesados a essa "união das esquerdas", que há meses era desejada por eleitores dessa corrente política, um projeto que não se concretizou no caso da eleição presidencial.

Ecologistas e comunistas já tinham se associado a essa ampla coligação que tem por objetivo formar uma grande bancada de oposição ao presidente Emmanuel Macron no Parlamento francês, nas eleições legislativas de 12 e 19 de junho.

O principal ponto de atrito entre a esquerda radical e os socialistas refratários à aliança é a desobediência proposta por Mélenchon a algumas regras econômicas e orçamentárias da União Europeia (UE). Opositores e abstencionistas também temem que o PS seja engolido pela sigla A França Insubmissa (LFI).

No final, prevaleceu o posicionamento do secretário-geral do PS, Olivier Faure, que insistiu "ser necessário adotar uma posição mais radical contra o programa de centro-direita de Macron", destaca o Le Parisien. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, contrária à aliança, acabou dizendo que não iria impedir a aproximação com A França Insubmissa. A prefeita de Lille, Martine Aubry, também aprovou a coligação.

Fim da era Hollande

Na avaliação do site de informações France Info, a adesão dos socialistas às propostas da esquerda radical encerra o ciclo que praticamente destruiu o PS: a política social liberal adotada pelo ex-presidente François Hollande.

Devido às divergências e à radicalidade de Mélenchon nas questões internacionais, o jornal Libération estima que que a aliança era a única solução de sobrevivência eleitoral neste momento. Mas o diário progressista está longe de ver o acordo como um fato "histórico".

Segundo uma pesquisa do instituto Elabe, a coligação concluída pelos partidos A França Insubmissa (LFI), Europa Ecologia Verdes (EELV), Socialista (PS) e Comunista Francês (PCF), que enfrentará as urnas com a denominação Nova União Popular Ecológica e Social (Nupes), é aprovada por 54% dos franceses e 84% dos simpatizantes socialistas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro